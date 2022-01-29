منافس الأهلي - مدرب المريخ السوداني يعلن عبر في الجول عودته لتدريب الفريق

السبت، 29 يناير 2022 - 20:25

كتب : محمد عبد العظيم

لي كلارك مدرب المريخ السوداني

أعلن المدرب الإنجليزي لي كلارك عودته لتدريب المريخ السوداني من جديد قبل دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأقال المريخ السوداني مدربه البرازيلي ليوناردو نيفا بسبب سوء النتائج في المباريات الودية.

ويتواجد المريخ السوداني في المجموعة الأولى بجانب الأهلي والهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي.

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وقال المدرب الإنجليزي لي كلارك لـ FilGoal.com: "اتفقت مع إدارة المريخ السوداني على العودة لتدريب الفريق من جديد".

وأضاف "وقعت العقد قبل لحظات واستعد لقيادة المعسكر في القاهرة".

وأتم :سيتواجد معي أيضا المصري إسلام جمال مدربا للأحمال".

وعلم FilGoal.com أن تشكيل الجهاز الفني للمريخ السوداني سيكون:

لي كلارك مدير فني

إبراهيم حسين مدرب مساعد

مراد السلمي مدرب حراس المرمى

إسلام جمال مدرب أحمال

أيمن يماني محلل أداء

المريخ الأهلي
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