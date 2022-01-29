الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة الـ 16

السبت، 29 يناير 2022 - 20:15

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

يواصل وائل علي مهاجم الألومنيوم وحسن ديالو مهاجم قنا تقاسمهما لصدارة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية بعد نهاية الجولة الـ16.

وينفرد الثنائي في الصدارة برصيد 9 أهداف، يليهما جيمس تيدي مهاجم المنيا بـ8 أهداف.

تعرف على نتائج وترتيب الجولة الـ 16 من هنا

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طالع ترتيب هدافي مجموعة الصعيد:

الدرجة الثانية - مجموعة الصعيد الدرجة الثانية
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