الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة الـ 16
السبت، 29 يناير 2022 - 20:15
كتب : رضا السنباطي
يواصل وائل علي مهاجم الألومنيوم وحسن ديالو مهاجم قنا تقاسمهما لصدارة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية بعد نهاية الجولة الـ16.
وينفرد الثنائي في الصدارة برصيد 9 أهداف، يليهما جيمس تيدي مهاجم المنيا بـ8 أهداف.
تعرف على نتائج وترتيب الجولة الـ 16 من هنا
طالع ترتيب هدافي مجموعة الصعيد:
وليد علي وحسن ديالو يتصدران ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة 16 ⚽️ pic.twitter.com/CRvf079PCF— FilGoal (@FilGoal) January 29, 2022
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