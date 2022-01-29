الدرجة الثانية - أسوان في الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ 16

السبت، 29 يناير 2022 - 20:12

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

يواصل فريق أسوان تربعه على صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية بعد نهاية منافسات الجولة الـ 16.

يأتي ذلك بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه المنيا وكيما أسوان.

وإليكم نتائج مباريات الجولة:

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وإليكم الترتيب الحالي لمجموعة الصعيد:

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة الصعيد أسوان
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