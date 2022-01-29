الدرجة الثانية - أسوان في الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ 16
السبت، 29 يناير 2022 - 20:12
كتب : رضا السنباطي
يواصل فريق أسوان تربعه على صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية بعد نهاية منافسات الجولة الـ 16.
يأتي ذلك بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه المنيا وكيما أسوان.
وإليكم نتائج مباريات الجولة:
الداخلية تفلت من فخ بتروجت وتنتصر بثلاثية✅
كيما أسوان والمنيا يفوزان على قنا وبني سويف 💥
وتعادلان سلبيا في مباريات الجولة الـ 16 اليوم بالدرجة الثانية pic.twitter.com/12HrDQNmx4— FilGoal (@FilGoal) January 29, 2022
وإليكم الترتيب الحالي لمجموعة الصعيد:
أسوان في صدارة مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة 16 ومطاردة مستمرة من المنيا وكيما أسوان🔥 pic.twitter.com/CstrYVNtSE— FilGoal (@FilGoal) January 29, 2022
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