العدد قد يصل إلى 9 مباريات.. تعرف على المواجهات التي يفقد فيها الأهلي بيرسي تاو

تأكد غياب بيرسي تاو مهاجم الأهلي عن الفريق الأحمر وذلك بعدما تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض الجنوب إفريقي للإصابة خلال مباراة الأهلي وسموحة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأعلن النادي الأحمر غياب بيرسي تاو عن الفريق لمدة 4 أسابيع على الأقل، وقد يصل غيابه إلى 5 أسابيع. (طالع التفاصيل)

وبذلك يغيب تاو عن مباريات الأهلي في كأس الرابطة وكأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا والدوري المصري أيضا.

FilGoal.com يستعرض معكم المباريات التي سيغيب عنها بيرسي تاو.

الأهلي × البنك الأهلي

المباراة الأولى التي سيغيب عنها بيرسي تاو هي مواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي ظهر غدا الأحد، في الجولة الأخيرة لمجموعات البطولة.

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كأس العالم للأندية

بعدها سيغيب بيرسي تاو عن مواجهة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية ضد مونيري المكسيكي.

وتقام المباراة يوم 5 فبراير المقبل.

وفي حالة فوز الأهلي سيتأكد غياب بيرسي تاو عن الفريق الأحمر خلال مباراتي نصف النهائي. وأيضا النهائي أو لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

أما في حالة عدم فوز الأهلي سيغيب بيرسي تاو عن مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وبذلك الحد الأقصى من المباريات التي سيغيب عنها بيرسي تاو مع الأهلي في كأس العالم للأندية هو 3 مباريات.

دوري أبطال إفريقيا

سيستمر غياب بيرسي تاو عن الأهلي أيضا في مباريات دوري أبطال إفريقيا، ولن يلحق بمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات. وذلك بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى ضد المريخ السوداني لمشاركة الفريق الأحمر في مونديال الأندية.

تاو سيغيب أيضا عن مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من البطولة. التي ستقام يوم 25 فبراير المقبل.

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الدوري المصري

حتى الآن لم يتم جدولة مواعيد مباريات الدوري المصري المقبلة، ولكن الأهلي أمامه 10 أيام بين مواجهة صن داونز يوم 25 فبراير، والمريخ السوداني يوم 5 مارس، تقام المباراتين في مصر.

وعلى الأرجح سيخوض الأهلي مباراة أو مباراتين في الدوري المصري خلال هذه الفترة، وقد يغيب بيرسي تاو عن مباراة واحدة أو المباراتين وذلك بحسب تحسن حالته وتعافيه من الإصابة.

وإذا استمر غياب بيرسي تاو لمدة 5 أسابيع لن يلحق أيضا مباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم 5 مارس والمؤجلة من الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ليرتفع عدد المباريات التي سيغيب عنها بيرسي تاو إلى 9 مواجهات في 4 بطولات مختلفة.