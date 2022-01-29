الأهلي يعلن تفاصيل إصابة بيرسي تاو ومدة غيابه

أعلن الأهلي إصابة بيرسي تاو بتمزق في العضلة الأمامية.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وقال أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي للناشئين، والقائم بأعمال طبيب الفريق الأول: "الأشعة التي أجراها بيرسي تاو أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية".

وأوضح "اللاعب يحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى 4 أسابيع على الأقل، يعود بعدها للتدريبات الجماعية للفريق".

وأشار طبيب الفريق إلى أن تاو بدأ في جلسات العلاج الطبيعي اليوم السبت، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تحدد للاعب بعد ظهور نتيجة الأشعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ظهر غدٍ الأحد ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.



























































































وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في مباراة سموحة بكأس الرابطة وخرج مستبدلا في الدقيقة 69 وعوضه أحمد سيد عبد النبي.

وتعد تلك أول مباراة يشارك بها تاو مع الأهلي منذ مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء في ديسمبر الماضي.

وشارك تاو مع الأهلي في 9 مباريات سجل 5 أهداف وصنع 1.

ويستعد الأهلي لملاقاة البنك الأهلي في ختام دور المجموعات من كأس الرابطة.

ولا ينافس الأهلي على بطاقة التأهل للدور المقبل بعدما اكتفى بالتعادل في 3 مباريات والخسارة من سموحة بثلاثية دون رد.