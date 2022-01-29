بالقميص رقم 97.. تيفيز يشارك في "الليلة الصفراء" مع برشلونة الإكوادوري

السبت، 29 يناير 2022 - 16:26

كتب : إسلام أحمد

كارلوس تيفيز - برشلونة الإكوادوري

يرتدي كارلوس تيفيز قميص برشلونة الإكوادوري في مباراة واحدة فقط والتي تُعرف باسم "الليلة الصفراء".

لاعب بوكا جونيورز السابق أعلن رحيله العام الماضي عن الفريق دون أن يحدد قراره النهائي بمواصلة اللعب أو الاعتزال.

ودعا النادي الإكوادوري نجم الأرجنتين ومانشستر يونايتد وسيتي ويوفنتوس وبوكا جونيورز السابق لخوض المباراة.

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تيفيز علق على خوضه المباراة عند وصوله للمدينة قائلا: "أنا واضح مع الناس التي تحبني، ولذلك أتيت إلى هنا لأنني أريد أن أقدم شيئا لكرة القدم".

وأضاف "يتعاطف الناس معي لأنني من الشعب، لأنني أتيت من حي متواضع بالنسبة لي، إنه لأمر جميل أن آتي إلى جواياكيل (المدينة) وأن يتم استقبالي بهذه الطريقة، جعلوني أشعر وكأنني في بيتي".

Precios de la Noche Amarilla! - Barcelona Sporting Club

وأكمل "آخر مرة زرت المدينة رحلت غاضبا لأنني شاركت في آخر 5 دقائق، كنت غاضبا وخسرنا من برشلونة الذين فازوا علينا وسيطروا على أرض الملعب".

وسيلتقي برشلونة مع فريق جواياكيل سيتي فجر الغد الأحد 30 يناير.

"la Noche Amarilla" أو "الليلة الصفراء" هي مباراة ودية يخوضها برشلونة الإكوادوري قبل بداية الموسم لتقديم صفقاته الجديدة للجماهير.

وتقام المباراة منذ عام 1996 بين برشلونة وأحد الفرق المحلية أو فرق من القارة اللاتينية أبرزها كولومبيا وبيرو.

La bienvenida de Ecuador a Tevez en fotos y videos

ومنذ نسخة 2016، بدأ النادي في دعوة مشاهير الكرة العالمية لخوض المباراة للمشاركة مع صفقات النادي الجديدة.

في 2016 دعا النادي رونالدينيو ثم تبعه كل من: الأوروجوياني دييجو فورلان ثم البرازيلي كاكا ثم أندريا بيرلو وأليساندرو ديل بيرو وفي العام الماضي تواجد خافيير ماسكيرانو.

وفي كل عام ارتدى كل لاعب قميصا يرمز لأعوام النادي، وبمناسبة مرور 97 عاما على تأسيس النادي سيرتدي كارلوس تيفيز القميص رقم 97.

برشلونة الإكوادوري كارلوس تيفيز الليلة الصفراء
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