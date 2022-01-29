الزمالك يواجه بترو أتليتكو في 12 فبراير على استاد القاهرة

السبت، 29 يناير 2022 - 14:13

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الزمالك بموعد مباراته الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

وسيلعب الزمالك ضد بترو أتليتيكو الأنجولي يوم 12 فبراير المقبل الساعة 6 مساء في استاد القاهرة.

ووقع الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة مع بترو أتليتكو ومواطنه الأنجولي ساجرادا إسبريرانسا والوداد المغربي.

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وفي الجولة الثانية سيحل الزمالك ضيفا على ساجرادا ثم يواجه مضيفه الوداد خلال آخر أسبوعين من الشهر المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وودع الزمالك كأس الرابطة ويحتل وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز متساويا مع الأهلي المتصدر ورصيد كل منهما 19 نقطة.

الزمالك بترو أتليتكو دوري أبطال إفريقيا
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