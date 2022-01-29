مصدر من كاف يوضح لـ في الجول تفاصيل "أزمة ميكروفون" مؤتمر تونس

السبت، 29 يناير 2022 - 13:24

كتب : محمد عبد العظيم

جلال القادري ووهبي الخزري في مؤتمر تونس وبوركينا فاسو

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تفاصيل ما حدث في مؤتمر تونس قبل مواجهة بوركينا فاسو في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأفادت تقارير لسحب أحد الأشخاص الميكروفون الخاص بجلال القادري مدرب تونس ووهبي الخزري لاعب نسور قرطاج أثناء حديثهم للصحفيين.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الأخبار التي زعمت أن مؤتمر مباراة تونس وبوركينا فاسو أقيم بدون ميكروفون صحيحة، ما حدث أنه أثناء المؤتمر الصحفي صعد أحد الأشخاص وأخذ الميكروفون بحجة أنه لم يحصل على أموال تأجير الميكروفون والمعدات من اللجنة المنظمة المحلية".

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وأضاف "ما حدث هو أمر مخزي خصوصا أن الصحفيين وجدوا مشكلة في نقل المؤتمر الصحفي، تواصلنا مع اللجنة المنظمة المحلية اليوم السبت، لمعرفة ملابسات ما حدث وأسبابه وقدمنا يد المساعدة لهم لتسهيل كافة الأمور".

وأتم "ما حدث بالطبع سبب لنا إحراج كبير والمسؤولون في المؤتمر حاولوا التدخل لحل الأزمة لكن دون جدوى".

وقال القادري الذي حضر المؤتمر بدلا من المدير الفني منذر الكبير: "الآن لا يوجد أفضلية لفريق على آخر بسبب التصنيف".

وواصل "سنقدم كل شيء للفوز أمام منتخب صعب مثل بوركينا فاسو ونحاول الفوز باللقب".

وتابع "نحن فريق يتمتع بالخبرات ومنتخب بوركينا صعب ونحترمه كثيرا وسنفعل كل شيء لنخرج بالنتيجة التي نريدها مثلما فعلنا في المباراة السابقة".

وأردف "ضد منتخب نيجيريا استغللنا كل الفرص التي أتيحت لنا".

وعن تفشي فيروس كورونا في صفوف تونس قال القادري: "لدينا عدد قليل ولكننا فريق قوي من الناحية التكتيكية وأدائنا تطور".

فيما قال وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس: "نحن نتحلى بالثقة وكل الغائبين سيعودون لنا غدا".

وأتم "لعبنا مباراة جيدة ضد تونس ونتمنى أن نقدم أداء أفضل ضد بوركينا".

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