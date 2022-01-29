إيقاف ووكر 3 مباريات وغياب باريلا عن مواجهتي ليفربول ضمن عقوبات دوري أبطال أوروبا

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف كايل ووكر ونيكولو باريلا ويانيك فيريرا كاراسكو في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت نتائج لجنة الانضباط في ضوء ما حدث في مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت نتائج العقوبات كالتالي:

إيقاف 3 مباريات: كايل ووكر (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ويندل (بورتو البرتغالي) – يانيك فيريرا كاراسكو (أتليتكو مدريد الإسباني).

إيقاف مباراتين: نيكولو باريلا (إنتر ميلان الإيطالي).

إيقاف مباراة واحدة: أجوستين مارتشسين (بورتو البرتغالي).

الخماسي السابق تعرض للطرد في الجولة الأخيرة، كايل ووكر أمام ريد بول لايبزج الألماني وسيغيب عن مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومباراة الذهاب لربع النهائي في حال التأهل.

فيما تعرض نيكولو باريلا للطرد المباشر أمام ريال مدريد، وسيغيب عن مواجهتي ليفربول الإنجليزي في دور الـ 16.

وتعرض ثلاثي بورتو وأتليتكو مدريد للطرد عقب مشادة كبيرة وقعت بين لاعبي الفريقين في الجولة الأخيرة أيضا.

وسيغيب كاراسكو عن مباراتي ثمن النهائي أمام مانشستر يونايتد، ومباراة ربع النهائي حال التأهل.

فيما سيغيب لاعبا بورتو عن مواجهة لاتسيو في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.