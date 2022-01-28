أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب السنغال قبل لقاء غينيا الإستوائية

الجمعة، 28 يناير 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

ديزاين السنغال

أعلن الاتحاد السنغالي سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق والجهاز قبل مواجهة غينيا الإستوائية.

ويلتقي منتخب السنغال مع غينيا الإستوائية يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وجاء بيان الاتحاد السنغالي عبر موقعه:

أخبار متعلقة
خبر في الجول - محمود البنا حكما للفيديو في مباراة السنغال وغينيا الاستوائية تشكيل أمم إفريقيا – السنغال بالقوة الضاربة.. وثلاثي هجومي لـ كاب فيردي أمم إفريقيا - إسماعيلا سار يعود لصفوف السنغال قادما من إسبانيا عضو اتحاد الكرة: كيروش لم يطلب شيئا يخص مواجهة السنغال حتى الآن

أبلغ الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه في أعقاب اختبارات PCR الإلزامية التي أجريت يوم الجمعة، 28 يناير 2022، أي قبل 48 ساعة من المباراة الرسمية بين السنغال وغينيا الاستوائية في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، وجاءت نتائج جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني سلبية.

وكان منتخب السنغال قد تفوق في ثمن النهائي على كاب فيردي بنتيجة 2-0.

فيما صعدت غينيا الإستوائية على حساب مالي بفضل الفوز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

السنغال كأس الأمم الإفريقية 2021 غينيا الإستوائية
نرشح لكم
مؤتمر مدرب الكاميرون: حققنا الأهداف التي وضعناها.. ولدينا خلل دفاعي نعمل على حله سفير مصر يكشف لـ في الجول عن مشكلة للمنتخب بسبب غلق ملعب أوليمبيه.. وحل من اللجنة المنظمة أكرم توفيق يجري عملية الرباط الصليبي في النمسا بنجاح مران منتخب مصر - عودة الونش للتدريبات الجماعية ومشاركة جزئية لـ حمدي فتحي
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الكاميرون: حققنا الأهداف التي وضعناها.. ولدينا خلل دفاعي نعمل على حله 18 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب السنغال قبل لقاء غينيا الإستوائية 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة سلة - الاتحاد يفوز على الأهلي ويضمن الصدارة.. وتحديد مباريات ربع النهائي 50 دقيقة | رياضات أخرى
سفير مصر يكشف لـ في الجول عن مشكلة للمنتخب بسبب غلق ملعب أوليمبيه.. وحل من اللجنة المنظمة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أكرم توفيق يجري عملية الرباط الصليبي في النمسا بنجاح 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في يوم ميلاده الـ 22.. يوفنتوس يضم فلاهوفيتش 3 ساعة | الدوري الإيطالي
انتهت دوري سوبر السلة - الاتحاد السكندري (84) (79) الأهلي.. الأخضر في الصدارة 3 ساعة | رياضات أخرى
روني يكشف رفضه لتدريب إيفرتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح