أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب السنغال قبل لقاء غينيا الإستوائية

أعلن الاتحاد السنغالي سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق والجهاز قبل مواجهة غينيا الإستوائية.

ويلتقي منتخب السنغال مع غينيا الإستوائية يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وجاء بيان الاتحاد السنغالي عبر موقعه:

أبلغ الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه في أعقاب اختبارات PCR الإلزامية التي أجريت يوم الجمعة، 28 يناير 2022، أي قبل 48 ساعة من المباراة الرسمية بين السنغال وغينيا الاستوائية في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، وجاءت نتائج جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني سلبية.

Communiqué de la FSF: Situation COVID-19 à 48h du quart de fianale entre le Sénégal et la Guinée Equatoriale. #CAN2021 — FSF (@Fsfofficielle) January 28, 2022

وكان منتخب السنغال قد تفوق في ثمن النهائي على كاب فيردي بنتيجة 2-0.

فيما صعدت غينيا الإستوائية على حساب مالي بفضل الفوز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.