روني يكشف رفضه لتدريب إيفرتون

رفض واين روني المدير الفني لـ ديربي كاونتي تدريب إيفرتون الإنجليزي واصفا قراره بـ "الصعب".

روني الذي بدأ مسيرته بقميص إيفرتون وعاد للفريق مرة أخرى عقب نهاية مشواره مع مانشستر يونايتد.

وقال روني: "إيفرتون تواصل مع وكيلي وطلبوا حضوري لعقد اجتماع وهو ما رفضته".

وأكمل "أؤمن أنني سأكون مدربا في الدوري الإنجليزي، وأعرف أنني مستعد للأمر بنسبة 100%".

وواصل "وإذا قدت إيفرتون في المستقبل سيكون الأمر عظيم، لكن لدي عملا أكمله في ديربي كاونتي وهو عمل مهم بالنسبة لي".

روني يتولى تدريب ديربي كاونتي الذي يمر بقترة عصيبة إذ خُصمت 21 نقطة من الفريق لأسباب إدارية في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

ويحتل كاونتي المركز قبل الأخير -23- برصيد 14 نقطة.

ويبحث إيفرتون لتعيين مدربا خلفا للمقُال رافائيل بينيتيز، إذ أجرى النادي لقاءات مع فرانك لامبارد وفيتور بيريرا ودونكان فيرجسون الذي يقضي مهمة المدرب المؤقت حاليا.

وكان فيرهاد موشيري مالك أغلبية أسهم النادي قد سافر من لندن إلى موناكو لعقد اجتماعات مع المدربين.

ويحتل التوفيز المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.