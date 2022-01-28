سكاي: فان دي بيك إلى كريستال بالاس وفالنسيا خارج السباق

يقترب دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي من الانضمام إلى صفوف كريستال بالاس.

وحسبما نشرت شبكة "سكاي سبورتس"، فإن الهولندي صاحب الـ24 عاما أصبح قريبا من الانتقال إلى كريستال بالاس الذي يسعى لاستعارة اللاعب.

وكان نادي فالنسيا الإسباني أحد الأطراف المهتمة ولكن بحسب نفس المصدر فإن سبب رفض الشياطين الحمر لعرض الخفافيش هو رغبة الإدارة في التخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة فقط.

ولا يعيش النجم الهولندي أفضل أيامه مع مانشستر يونايتد، حيث لا يحظى سوى بدقائق مشاركة قليلة رفقة الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي.

وشارك صاحب الـ24 عاما مع مانشستر يونايتد في 14 مباراة، 8 منهم كانت في الدوري وسجل خلالهم هدفه الوحيد بقميص الفريق.

وينتهي عقد فان دي بيك مع مانشستر يونايتد في يونيو 2025.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع دوني فان دي بيك في صيف 2020 قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة كلفت خزائن الشياطين الحمر 35 مليون يورو.