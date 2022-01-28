أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: منتخب تونس ليس أكثر منا عزما

الجمعة، 28 يناير 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

احتفال بوركينا فاسو بالصعود على حساب الجابون

تحدث كامو مالو مدرب بوركينا فاسو عن حظوظ فريقه في مواجهة تونس ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال مالو في المؤتمر الصحفي: "هذه مباراة لا بديل عن الفوز بها. إنها مباراة ذات رهان مرتفع".

وأضاف "منتخب تونس يملك فريقا عظيما ولكني لا أعتقد أنهم أكثر عزما من فريقنا".

أخبار متعلقة
مدرب جامبيا: نريد أن نحظى بالاحترام في إفريقيا تقرير: الاتحاد المغربي سيمنح فريقه 1.7 مليون جنيه إذا توج بـ كأس إفريقيا أمم إفريقيا - جمال علام: ندرس زيادة الجماهير لتشجيع مصر أمام المغرب أمم إفريقيا - منتخب تونس يستعيد بن حميدة من فيروس كورونا

وأوضح "كما يمكننا أن نرى جميعا، لا يوجد مرشح أفضل في هذه البطولة".

وتابع مالو "لدي فريق قوي وأتمنى أن يقودنا إلى النصر".

وواصل مدرب بوركينا فاسو "بعد الاضطرابات السياسية التي حدثت في بلادنا كان لنا الشرف أن ننال كلمة من قائدنا الجديد، حيث وعدنا بدعمنا إلى نهاية البطولة".

واختتم "سنقدم أفضل ما لدينا للفوز بمباراة ربع النهائي من أجل التقدم للأمام وجعل بلادنا فخورة".

وقال أداما جويرا لاعب بوركينا فاسو عن اندماج الجيلين القديم والجديد من اللاعبين في المنتخب: "كما تعلم ، نحن جميعًا أصدقاء. لا أعتقد أن هناك فرقا كبيرا حقا بين هذين الجيلين".

وأضاف "صحيح أنه في الوقت الحالي لدينا فريق شاب مقارنة بما سبق، ولكن جميع هؤلاء اللاعبون يلعبون بالفعل في أوروبا ".

وأوضح "إنهم يعرفون معنى المنافسة عالية المستوى، لذا فهم مستعدون أيضا للمساهمة في قوة الفريق. نحن جميعا في الفريق نفكر بنفس الطريقة وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق بعض الانتصارات".

ويلعب منتخب بوركينا فاسو ضد تونس غدا -السبت- 29 يناير في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكان المنتخب البوركينابي قد تأهل على حساب الجابون بركلات الترجيح، بينما تغلب نسور قرطاج على نيجيريا بهدف يوسف المساكني.

بوركينا فاسو منتخب تونس كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - منتخب تونس يستعيد المزيد.. سلبية مسحة علي العابدي أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: نسبة فوز الكاميرون أمامنا 80% طبيب بوركينا فاسو يكشف صعوبة لحاق نجما الفريق بلقاء تونس خبر في الجول - محمود البنا حكما للفيديو في مباراة السنغال وغينيا الاستوائية
أخر الأخبار
سكاي: فان دي بيك إلى كريستال بالاس وفالنسيا خارج السباق 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كالتشيو ميركاتو: رامسي يستعد للبقاء مع يوفنتوس.. رفض 5 عروض 4 دقيقة | الدوري الإيطالي
كأس الرابطة - الزمالك يحقق الفوز الأول بثلاثية في سيراميكا كليوباترا 17 دقيقة | مصر
أمم إفريقيا - منتخب تونس يستعيد المزيد.. سلبية مسحة علي العابدي 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: نسبة فوز الكاميرون أمامنا 80% 37 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: منتخب تونس ليس أكثر منا عزما 38 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 16 48 دقيقة | الدرجة الثانية
طبيب بوركينا فاسو يكشف صعوبة لحاق نجما الفريق بلقاء تونس 52 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح