أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: منتخب تونس ليس أكثر منا عزما

تحدث كامو مالو مدرب بوركينا فاسو عن حظوظ فريقه في مواجهة تونس ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال مالو في المؤتمر الصحفي: "هذه مباراة لا بديل عن الفوز بها. إنها مباراة ذات رهان مرتفع".

وأضاف "منتخب تونس يملك فريقا عظيما ولكني لا أعتقد أنهم أكثر عزما من فريقنا".

وأوضح "كما يمكننا أن نرى جميعا، لا يوجد مرشح أفضل في هذه البطولة".

وتابع مالو "لدي فريق قوي وأتمنى أن يقودنا إلى النصر".

وواصل مدرب بوركينا فاسو "بعد الاضطرابات السياسية التي حدثت في بلادنا كان لنا الشرف أن ننال كلمة من قائدنا الجديد، حيث وعدنا بدعمنا إلى نهاية البطولة".

واختتم "سنقدم أفضل ما لدينا للفوز بمباراة ربع النهائي من أجل التقدم للأمام وجعل بلادنا فخورة".

وقال أداما جويرا لاعب بوركينا فاسو عن اندماج الجيلين القديم والجديد من اللاعبين في المنتخب: "كما تعلم ، نحن جميعًا أصدقاء. لا أعتقد أن هناك فرقا كبيرا حقا بين هذين الجيلين".

وأضاف "صحيح أنه في الوقت الحالي لدينا فريق شاب مقارنة بما سبق، ولكن جميع هؤلاء اللاعبون يلعبون بالفعل في أوروبا ".

وأوضح "إنهم يعرفون معنى المنافسة عالية المستوى، لذا فهم مستعدون أيضا للمساهمة في قوة الفريق. نحن جميعا في الفريق نفكر بنفس الطريقة وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق بعض الانتصارات".

ويلعب منتخب بوركينا فاسو ضد تونس غدا -السبت- 29 يناير في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكان المنتخب البوركينابي قد تأهل على حساب الجابون بركلات الترجيح، بينما تغلب نسور قرطاج على نيجيريا بهدف يوسف المساكني.