موريبا ينضم لكتيبة الخفافيش

انضم إيلاش موريبا معارا من لايبزيج الألماني إلى فالنسيا الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية.

إلايش موريبا النادي : لايبزج فالنسيا

وأعلن فالنسيا تعاقده مع موريبا حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشأ اللاعب الغيني في أكاديمية برشلونة للشباب، وانتقل إلى لايبزيج مطلع الصيف الماضي بعد توتر العلاقة بين الطرفين بسبب رغبة اللاعب في الحصول على راتب أعلى.

وكان موريبا وصل إلى النادي الألماني من برشلونة مقابل 16 مليون يورو في يونيو الماضي.

ولم يلعب المدافع الغيني مع لايبزيج سوى 100 دقيقة فقط منذ الانضمام بواقع 6 مباريات منها 2 فقط في الدوري الألماني.

وتواجد موريبا مؤخرًا مع منتخب بلاده غينيا في بطولة أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون قبل أن يخرج على يد منتخب جامبيا في دور الـ 16.

وغادر اللاعب إلى إسبانيا، تمهيدًا لخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة قبل الإعلان عن الصفقة اليوم.