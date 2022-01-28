موريبا ينضم لكتيبة الخفافيش

الجمعة، 28 يناير 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

موريبا

انضم إيلاش موريبا معارا من لايبزيج الألماني إلى فالنسيا الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وأعلن فالنسيا تعاقده مع موريبا حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشأ اللاعب الغيني في أكاديمية برشلونة للشباب، وانتقل إلى لايبزيج مطلع الصيف الماضي بعد توتر العلاقة بين الطرفين بسبب رغبة اللاعب في الحصول على راتب أعلى.

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وكان موريبا وصل إلى النادي الألماني من برشلونة مقابل 16 مليون يورو في يونيو الماضي.

ولم يلعب المدافع الغيني مع لايبزيج سوى 100 دقيقة فقط منذ الانضمام بواقع 6 مباريات منها 2 فقط في الدوري الألماني.

وتواجد موريبا مؤخرًا مع منتخب بلاده غينيا في بطولة أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون قبل أن يخرج على يد منتخب جامبيا في دور الـ 16.

وغادر اللاعب إلى إسبانيا، تمهيدًا لخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة قبل الإعلان عن الصفقة اليوم.

موريبا فالنسيا لايبزيج برشلونة
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