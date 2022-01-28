أثليتك: يوفنتوس وبرشلونة مهتمان بضم أوباميانج.. موراتا يحدد كل شيء

الجمعة، 28 يناير 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج

تلقى أرسنال محادثات رسمية من قبل ناديي يوفنتوس وبرشلونة حيث أبديا اهتمامهما بضم مهاجم الفريق بيير إيمريك أوباميانج خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لما نشرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن كلا الناديين يرغبان في ضم اللاعب الجابوني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وكان الهلال السعودي عرض على أرسنال ضم أوباميانج معارا مع إمكانية شرائه نهائيا والتكفل براتبه لكن اللاعب الجابوني رفض رغم ترحيب النادي الإنجليزي.

أخبار متعلقة
تقرير: كونتي سيشتعل غضبا بعد القرصنة الجديدة.. ليفربول سيخطف جناح بورتو أتلتيكو مدريد يتعاقد مع فاس من فالنسيا الظهير الهداف.. إنتر يضم روبن جوسينس

وذكر التقرير أن يوفنتوس وبرشلونة يرغبان في دعم هجومهما خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

لكن يظل ألفارو موراتا هو المتحكم في مصير تلك الصفقة.

لماذا؟

موراتا معار من أتليتكو مدريد إلى يوفنتوس ويرغب برشلونة في ضمه لكنه لم ينجح في مسعاه حتى الآن.

وإن حدث ذلك فإن يوفنتوس سيكون هو الوجهة الأقرب لأوباميانج حتى بعد ضم دوسان فلاهوفيتش.

إذ أن يوفنتوس يرغب في تكوين مثلث هجومي أضلاعه هم أوباميانج وفلاهوفيتش وباولو ديبالا.

أما برشلونة فحتى لو لم يضم موراتا فهو من المتوقع أن يجد صعوبة في المفاوضات في ظل الأزمة المالية التي يمر بها.

وأوضح التقرير أن الشيء الوحيد بشكل عام الذي قد يشكل عائق لكلا الناديين في إتمام الصفقة هو راتب أوباميانج الأسبوعي البالغ 350 ألف جنيه إسترليني وأن أرسنال نفسه قد يضغط للحصول على أقصى استفادة من الإعارة.

وسافر أرسنال إلى دبي لخوض معسكر تحضيري استغلالا لفترة التوقف الدولي ولم يتواجد أوباميانج مع البعثة.

ويمتد تعاقد أوباميانج مع أرسنال حتى صيف عام 2023 ولكن مع تجريده من شارة القيادة في أرسنال واستبعاده من المباريات بسبب مشكلة انضباطية فمن غير المرجح أن يستمر مع الفريق.

أوباميانج يوفنتوس برشلونة أرسنال
نرشح لكم
تقرير: كونتي سيشتعل غضبا بعد القرصنة الجديدة.. ليفربول سيخطف جناح بورتو أتلتيكو مدريد يتعاقد مع فاس من فالنسيا سكاي: جناح مانشستر يونايتد إلى رينجرز على سبيل الإعارة رومانو: الصفقة الثالثة تمت.. نيوكاسل ينهي اتفاقه مع برونو جيمارايش
أخر الأخبار
سلبية مسحة منتخب مصر قبل لقاء المغرب 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في الجول كلاسيك - 12 عاما على الاكتساح.. مصر 4 الجزائر 0 24 دقيقة | في الجول كلاسيك
تقرير: الاتحاد المغربي سيمنح فريقه 1.7 مليون جنيه إذا توج بـ كأس إفريقيا 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أثليتك: يوفنتوس وبرشلونة مهتمان بضم أوباميانج.. موراتا يحدد كل شيء 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الرابطة – غزل المحلة (2) (1) فاركو.. إنبي (0) (0) طلائع الجيش ساعة | مصر
تشكيل كأس الرابطة – ثلاثي هجومي لـ إنبي.. ورباعي في وسط طلائع الجيش ساعة | مصر
تشكيل كأس الرابطة – ثلاثي هجومي لـ غزل المحلة وفاركو ساعة | مصر
الاتحاد المغربي يكشف لـ في الجول: إصابتان بكورونا في صفوف المنتخب قبل ملاقاة مصر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح