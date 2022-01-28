أثليتك: يوفنتوس وبرشلونة مهتمان بضم أوباميانج.. موراتا يحدد كل شيء

تلقى أرسنال محادثات رسمية من قبل ناديي يوفنتوس وبرشلونة حيث أبديا اهتمامهما بضم مهاجم الفريق بيير إيمريك أوباميانج خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لما نشرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن كلا الناديين يرغبان في ضم اللاعب الجابوني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وكان الهلال السعودي عرض على أرسنال ضم أوباميانج معارا مع إمكانية شرائه نهائيا والتكفل براتبه لكن اللاعب الجابوني رفض رغم ترحيب النادي الإنجليزي.

وذكر التقرير أن يوفنتوس وبرشلونة يرغبان في دعم هجومهما خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

لكن يظل ألفارو موراتا هو المتحكم في مصير تلك الصفقة.

لماذا؟

موراتا معار من أتليتكو مدريد إلى يوفنتوس ويرغب برشلونة في ضمه لكنه لم ينجح في مسعاه حتى الآن.

وإن حدث ذلك فإن يوفنتوس سيكون هو الوجهة الأقرب لأوباميانج حتى بعد ضم دوسان فلاهوفيتش.

إذ أن يوفنتوس يرغب في تكوين مثلث هجومي أضلاعه هم أوباميانج وفلاهوفيتش وباولو ديبالا.

أما برشلونة فحتى لو لم يضم موراتا فهو من المتوقع أن يجد صعوبة في المفاوضات في ظل الأزمة المالية التي يمر بها.

وأوضح التقرير أن الشيء الوحيد بشكل عام الذي قد يشكل عائق لكلا الناديين في إتمام الصفقة هو راتب أوباميانج الأسبوعي البالغ 350 ألف جنيه إسترليني وأن أرسنال نفسه قد يضغط للحصول على أقصى استفادة من الإعارة.

وسافر أرسنال إلى دبي لخوض معسكر تحضيري استغلالا لفترة التوقف الدولي ولم يتواجد أوباميانج مع البعثة.

ويمتد تعاقد أوباميانج مع أرسنال حتى صيف عام 2023 ولكن مع تجريده من شارة القيادة في أرسنال واستبعاده من المباريات بسبب مشكلة انضباطية فمن غير المرجح أن يستمر مع الفريق.