كونتي سيشتعل غضبا بعد القرصنة الجديدة.. ليفربول سيخطف جناح بورتو

أصبح ليفربول قريبا من ضم جناح بورتو، الكولومبي لويس دياز خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية ليخطفه من توتنام.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم ليفربول وتوتنام أبدوا اهتمامهم بضم اللاعب لكن صاحب الـ25 عاما يفضل الانتقال إلى الريدز.

وذكر التقرير أن الصفقة من المرجح أن تكلف خزائن ليفربول 60 مليون يورو بالإضافات، وهو أقل بـ20 مليون من الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بورتو.

وأوضح التقرير أن ليفربول قيم دياز بـ40 مليون يورو بالنظر لسنه ومدى ملائمته للفريق.

ويتبقى فقط موافقة اللاعب على بنود التعاقد الشخصية ليبدأ الفحص الطبي وينضم لليفربول.

وواجه لويس دياز، ليفربول مرتين خلال دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري لكنه لم يسجل أو يصنع ضدهم.

وخاض دياز مع بورتو الموسم الجاري 28 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا وصنع 6 آخرين.

وبدأ لويس دياز مسيرته في كولومبيا مع نادي بارانكويا ومنه انضم إلى بورتو في عام 2019.

وحال إتمام الصفقة فسيكون بذلك هو ثاني لاعب يهتم توتنام بضمه ولا يستطيع جلبه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

فكان توتنام قاب قوسين أو أدنى من ضم أداما تراوري من ولفرهامبتون لكن برشلونة خطفه في الثواني الأخيرة وفقا للتقارير.