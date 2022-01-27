أتلتيكو مدريد يتعاقد مع فاس من فالنسيا
الخميس، 27 يناير 2022 - 23:13
كتب : FilGoal
أعلن أتلتيكو مدريد رسميا عن تعاقده مع دانييل فاس قادما من فالنسيا، وذلك في صفقة انتقال دائم.
دانييل فاس
النادي : فالنسيا
وقال أتلتيكو في بيان رسمي: "توصلنا لاتفاق مع فالنسيا بشأن انتقال دانييل فاس".
وأضاف "الدنماركي الدولي وقع عقدا حتى 2023. مرحبا بك في عائلة أتلتيكو مدريد".
وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن صفقة انتقال فاس كلفت أتلتيكو مدريد 2.5 مليون يورو.
ويلعب الدنماركي الدولي في مركزي الظهير الأيمن والوسط.
ويواصل الأتلتي دعم أظهرته، حيث توصل لاتفاق مع رينيلدو ماندافا ظهير أيسر ليل الفرنسي قبل بضعة أيام.