أتلتيكو مدريد يتعاقد مع فاس من فالنسيا

الخميس، 27 يناير 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

دانييل فاس - فالنسيا - روبن جوسينس - أتالانتا - دوري أبطال أوروبا

أعلن أتلتيكو مدريد رسميا عن تعاقده مع دانييل فاس قادما من فالنسيا، وذلك في صفقة انتقال دائم.

وقال أتلتيكو في بيان رسمي: "توصلنا لاتفاق مع فالنسيا بشأن انتقال دانييل فاس".

وأضاف "الدنماركي الدولي وقع عقدا حتى 2023. مرحبا بك في عائلة أتلتيكو مدريد".

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وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن صفقة انتقال فاس كلفت أتلتيكو مدريد 2.5 مليون يورو.

ويلعب الدنماركي الدولي في مركزي الظهير الأيمن والوسط.

ويواصل الأتلتي دعم أظهرته، حيث توصل لاتفاق مع رينيلدو ماندافا ظهير أيسر ليل الفرنسي قبل بضعة أيام.

دانييل فاس فالنسيا الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد
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