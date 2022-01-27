الثنائي أيو ينفي اعتزال اللعب دوليا مع غانا

نفى المتحدث الرسمي باسم عائلة عبيدي بيليه اعتزال الثنائي أندري وجوردان أيو اللعب دوليا مع منتخب غانا.

وانتشرت تقارير تفيد باعتزال الثنائي دوليا عقب توديع غانا لبطولة الأمم الإفريقية من الدور الأول.

وقال فيفي تاكي المتحدث باسم العائلة عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الخميس: "أندريه وجوردن أيو ملتزمين للغاية باللعب من منتخب النجوم السوداء كما كان الحال دائما".

وأضاف "سيستمر الثنائي في ارتداء قميص النجوم السوداء لتمثيل غانا وتقديم أفضل ما لديه داخل وخارج الملعب".

يذكر أن الثنائي أيو غاب عن بطولة الأمم الإفريقية 2013 بسبب طلب الإعفاء من المشاركة مع المنتخب، ثم عاد للمشاركة في النسخة التالية عام 2015.

وودع المنتخب الغاني بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة مرتين، الأولى من المغرب والثانية جزر القمر، فيما تعادل مع الجابون.

وأعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إقالة ميلوفان راجيفاتش من تدريب المنتخب، وذلك بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وكشف الاتحاد الغاني أنه سيعلن في وقت قريب عن التشكيل الجديد للجهاز الفني للنجوم السوداء.

كما وجه الاتحاد الغاني الشكر للمدرب الصربي على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق.

وكانت تقارير صحفية ربطت اسم حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر بتولي تدريب منتخب غانا في الفترة المقبلة.(طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب غانا في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ضد نيجيريا مارس المقبل.