تقرير: حسام البدري يرغب في تدريب منتخب غانا

الإثنين، 24 يناير 2022 - 15:54

كتب : FilGoal

حسام البدري مدرب منتخب مصر

أبدى حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر اهتمامه بتدريب منتخب غانا.

وبحسب موقع 442gh الغاني، فإن البدري أبدى رغبته في تدريب النجوم السوداء في الفترة المقبلة.

وأقال الاتحاد الغاني المدرب ميلوفان رايفاتش بعد وداع كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

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واحتل منتخب غانا المركز الأخير في المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من تعادل أمام الجابون وهزيمتين أمام المغرب وجزر القمر.

وأشار الموقع إلى أن حسام البدري قد اتصل بالفعل بشركائه في غانا ليطلب منهم إبلاغ الاتحاد الغاني لكرة القدم باهتمامه.

في غضون ذلك ، سيقدم المدرب المصري أوراق اعتماده في الأيام المقبلة إلى الاتحاد الغاني لكرة القدم للنظر فيها كمدرب النجوم السوداء القادم.

ويسعى الاتحاد الغاني إلى إيجاد مدرب بديل قبل مواجهة نيجيريا في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأشرف حسام البدري في وقت سابق على تدريب المنتخب المصري ونجح في الصعود معه إلى كأس أمم إفريقيا وفاز بأربع نقاط في دور المجموعاتم ن تصفيات كأس العالم قبل أن تتم إقالته.

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