إصابة الشناوي بشد في الخلفية وحمدي فتحي بإجهاد في الضامة.. والمنتخب يتجه لـ ياوندي

أثبتت الأشعة التي خضع لها ثنائي منتخب مصر، حارس المرمى محمد الشناوي، ولاعب الوسط حمدي فتحي، إصابة الأول بشد في العضلة الخلفية يستوجب برنامجا علاجيا متكاملا، والثاني بإجهاد في العضلة الضامة.

وقال بيان منتخب مصر: " أظهرت الأشعة التي أجريت للشناوي صحة تشخيص اصابته بشد في العضلة الخلفية تستوجب برنامجًا علاجيًا متكاملًا ، فيما أظهرت الأشعة أن إصابة حمدي فتحي اجهاد في العضلة الضامة ".

وأدى المنتخب تدريبا بدنيا واستشفائيا قبل ظهر اليوم فضل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني اقامته في مقر اقامة الفريق بدوالا ، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى تضم الذين شاركوا في المباراة ، حيث أدوا تدريبا استشفائيا في حمام السباحة بينما أدت المجموعة الثانية تدريبا بدنيا.

وشارك كل اللاعبين في المران، باستثناء حمدي فتحي والشناوي.

وفي نفس الإطار، تغادر بعثة المنتخب دوالا بعد ظهر اليوم الخميس، متجهة إلى ياوندي لمواجهة المغرب في دور الثمانية على ملعب أحمدو أهيدجو.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. (طالع التفاصيل)