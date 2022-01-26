هنا كبير إفريقيا

حسم المنتخب المصري تأهله إلى الدور ربع النهائي من أمم إفريقيا 2021 على حساب كوت ديفوار بضربات الجزاء 5-4 بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

"ولأننا مصر" تخطى الفراعنة عقبة منتخب كوت ديفوار الذي تصدر مجموعته وأقصى حامل اللقب منتخب الجزائر وسط إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي وحمدي فتحي وكان الطرف الأفضل في المباراة ومن الممكن أن يحسم المباراة في الأوقات الأصلية.

فوز مصر هو الثامن على منتخب كوت ديفوار في 11 مباراة بين المنتخبين مع تعادلين في مباراتين إقصائتين كانت الغلبة فيهما للفراعنة بركلات الترجيح مقابل فوز وحيد لكوت ديفوار.

وفي 5 مباريات بين المنتخبين في الأدوار الإقصائية كانت الغلبة للفراعنة في جميعها.

التشكيل

عاد أحمد أبو الفتوح لتشكيل المنتخب المصري بعد تعافيه من الإصابة في مكان أيمن أشرف.

وتواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي في مكان عبد الله السعيد.

على الجانب الآخر، شارك إيريك بايلي أساسيا في تشكيل كوت ديفوار من جديد بعد العودة من الإصابة.

تشكيل منتخب مصر - صلاح يقود خط الهجوم أمام كوت ديفوار ⚽ كل التوفيق لمنتخبنا الوطني 🇪🇬#AFCON2021 pic.twitter.com/dnG9sajeJB — FilGoal (@FilGoal) January 26, 2022

أحداث المباراة

جاءت أولى فرص المباراة عن طريق فرانك كيسي الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم.

وتلقى إيريك بايلي البطاقة الصفراء في الدقيقة التاسعة بعد تدخل قوي على مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 16 أخطأ سيمون ديلي في الخروج بالكرة لتصل إلى عمرو السولية الذي مرر لعمر مرموش وسدد بقوة في العارضة.

ومرر عمرو السولية إلى محمد صلاح في الدقيقة 20 الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء وأخرجها الحارس سنجاري إلى ركنية.

كنا بهذا القرب من تسجيل الهدف الأول في شباك كوت ديفوار🤏 📸: مصطفى عميره pic.twitter.com/VOkcyZgZKw — FilGoal (@FilGoal) January 26, 2022

وانطلق عمر مرموش بهجمة مرتدة في الدقيقة 25 مررها إلى عمر كمال الذي سدد من مسافة بعيدة كانت سهلة بجوار القائم.

وتعرض فرانك كيسي للإصابة في الدقيقة 30 غادر على إثرها الملعب تاركا مكانه إلى سيريديه.

ولعب محمد صلاح كرة بينية إلى مصطفى محمد في الدقيقة 35 سددها وتصدى لها حارس كوت ديفوار.

ورد منتخب كوت ديفوار بركلة خلفية مزودجة من سنجاري بعد عرضية من أورييه تصدى لها محمد الشناوي بنجاح.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سدد سباستيان هالير من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي.

وبعد 7 دقائق من الشوط الثاني، مرر محمد صلاح إلى عمرو السولية بعد هجمة مرتدة ولكن تسديدة السولية جاءت فوق العارضة من على حدود منطقة الجزاء.

وكاد محمد النني أن يغالط سنجاري بعد كرة عرضية قوية اصطدمت بـ ديلي وأنقذها الحارس سنجاري قبل أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 62 أهدر مصطفى محمد فرصة تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر بعد أن سدد من على حدود منطقة الجزاء بعيدا عن المرمى.

وتدخل محمد الشناوي مجددا لينقذ مصر من استقبال الهداف الاول بعد ركنية رفعها بيبي ومهدها سنجاري إلى هالر الذي لعب رأسية وأنقذها حارس مصر في الدقيقة 69.

وأجرى كارلوس كيروش أولى تغييرات منتخب مصر بدخول محمود حسن تريزيجيه في مكان عمر مرموش في الدقيقة 70.

كانت قريبة من هز الشباك 🤦‍♂️ 📸 تسديدة تريزيجيه الخطيرة فور نزوله إلى أرض الملعب والتي مرت بجوار قائم علي سنجاري بقليل #TeamEgypt #AFCON2021 pic.twitter.com/gNUuKbPi0j — FilGoal (@FilGoal) January 26, 2022

رد عليه بوميل بدخول ويلفرد زاها وجيريمي بوجا في مكان ماكس جرادل وجان ميشيل سيري.

وأهدر تريزيجيه فرصة تسجيل الهدف الأول من اللمسة الأولى بعد تمريرة من عمرو السولية وتسديدة من تريزيجيه بجوار القائم.

وسدد بيبي من مسافة بعيدة في الدقيقة 75 تصدى لها محمد الشناوي بثبات.

اللاعب ذاته عاد ليسدد من جديد في الدقيقة 78 ولكن تسديدته جاءت سهلة في يد الشناوي.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة في العضلة الضامة مع الدقيقة 79 ليدخل أحمد سيد زيزو في مكانه.

ومرر بوجا إلى زاها الذي راوغ وسدد بقوة أنقذها الشناوي في مرة وأبعدها من أمام هالر في الثانية.

تعرض بعدها محمد الشناوي للإصابة تطلبت خروجه ليدخل محمد أبو جبل في مكانه مع الدقيقة 87.

إصابة الشناوي هي الخامسة في صفوف منتخب مصر خلال البطولة بعد أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش بالإضافة لحمدي فتحي خلال المباراة.

وتلقى أحمد سيد زيزو البطاقة الصفراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الوقت الإضافي

وتدخل كارلوس كيروش مجددا في بداية الوقت الإضافي الأول بدخول محمد شريف في مكان مصطفى محمد.

وعلى نفس طريقة الفرصة الأولى لتريزجيه، جاءت له الكرة مرة أخرى ليسدد بيسراه أبعدها كونان قبل أن تصل إلى محمد صلاح في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.

ولعب زيزو عرضية بعدها بدقيقتين مهدها أحمد حجازي إلى شريف الذي لعبها رأسية فوق العارضة.

وتعرض بعجها محمد شريف للإصابة بسبب الاصطدام مع هالير مهاجم كوت ديفوار أثناء لعب الرأسية.

أبو جبل يطمئن على الشناوي قبل بداية الشوط الأول الإضافي 🧤❤️🇪🇬#TeamEgypt #AFCON2021 pic.twitter.com/8COpn7kCeX — FilGoal (@FilGoal) January 26, 2022

وسدد أحمد سيد زيزو بعيدة في الدقيقة 97 تصدى لها الحارس سنجاري.

وسدد إبراهيما سنجاري بقوة في الدقيقة 103 نجح محمد أبو جبل في التصدي لها.

وتدخل بوميل مجددا بدخول ماكوسيل كورنيه في مكان سباستيان هالير.

وتلقى سايمون ديلي البطاقة الصفراء في الدقيقة 112 بعد تدخل قوي بالكوع على محمد صلاح.

وأهدر محمود حسن تريزيجيه فرصة أخرى للتسجيل بعد تمريرة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء سددها بيسراه فوق العارضة في الدقيقة 114.

وتلقى ولفريد زاها البطاقة الصفراء في الدقيقة 117 بعد تدخل قوي على محمد عبد المنعم.

وأهدر محمود حسن تريزيجيه فرصة تسجيل الهدف القاتل في الدقيقة الأخيرة بعد عرضية من محمد صلاح وتسديدة سهلة في يد الحارس ليطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الإضافي.

ضربات الجزاء

بدأ نيكولاس بيبي لاعب كوت ديفوار بتسجيل الركلة الأولى في الشباك.

ورد أحمد سيد زيزو بالتسجيل بعد تسديدة قوية على يسار سنجاري حارس كوت ديفوار.

وسجل إبراهيما سنجاري ركلة الجزاء الثانية لكوت ديفوار بنفس طريقة بيبي على يسار أبو جبل.

وعادل عمرو السولية النتيجة بتسديدة أرضية على يسار سنجاري في ضربة الجزاء الثانية.

وتصدى محمد أبو جبل للركلة الثالثة من إيريك بايلي.

وتقدم عمر كمال لمنتخب مصر بتسديد الركلة الثالثة على يسار سنجاري.

وسجل ماكسويل كورنيه الركلة الرابعة لكوت ديفوار على يمين محمد أبو جبل.

وسجل محمد عبد المنعم الركلة الرابعة لمنتخب مصر بتسديدة قوية على يمين الحارس سنجاري.

وعادل ولفريد زاها النتيجة بتسجيل الركلة الخامسة لمنتخب كوت ديوفوار بتسديدة على يمين محمد أبو جبل.

وحسم محمد صلاح صعود منتخب مصر للدور ربع النهائي بتسديدة قوية على يمين سنجاري.