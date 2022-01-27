مدرب الأرجنتين يوضح سبب استبعاد ميسي

الخميس، 27 يناير 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

أوضح ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين سبب عدم استدعاء النجم ليونيل ميسي لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم 2022 هذا الأسبوع.

شهدت قائمة الأرجنتين لمواجهة تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال غياب القائد ليونيل ميسي.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي: "بالطبع كنا نحب أن يكون ميسي معنا، لكنني تحدثت معه وأخبرني أن فيروس كورونا أثر عليه كثيرا".

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وأضاف "من المهم أن تتحسن صحة ميسي، ولهذا أفضل شيء بالنسبة له هو البقاء مع ناديه".

قبل أيام شارك ميسي كبديل في مباراة باريس سان جيرمان ضيفه ريمس في الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وكان منتخب الأرجنتنين قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم في شهر نوفمبر الماض رفقة البرازيل.

ويحل منتخب الأرجنتين مع ضيفا على تشيلي في 28 يناير، فيما يستضيف كولومبيا في الثاني من فبراير.

وتواجد لاعبان فقط من الدوري الأرجنتيني وهما: فرانكو أرماني وخوليان ألفاريز ثنائي ريفر بليت.

وجاءت قائمة التانجو:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت) – إستيبان أندرادا (مونتيري المكسيكي) – إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) – خوان موسو (أتالانتا الإيطالي).

الدفاع: ناهول مولينا (أودينيزي الإيطالي) – جونزالو مونتيل (إشبيلية الإسباني) – لوكاس كواتارا (فيورنتينا الإيطالي) – خيرمان بيزيا (ريال بيتيس الإسباني) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – ليساندرو مارتينيز (أياكس الهولندي) – ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) – نيكولاس تاجليفيكو (أياكس الهولندي).

الوسط: لوكاس أوكامبوس (إشبيلية الإسباني) – لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جيدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني) – رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإسباني) – جيوفاني لو سيلسو (توتنام الإنجليزي) – أليخاندرو جوميز (إشبيلية الإسباني) – أليكسيس ماكليستر (برايتون الإنجليزي) – إيليميانو بونديا (أستون فيلا الإنجليزي).

الهجوم: أنخلي دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – أنخيل كوريا (أتليتكو مدريد الإسباني) – خوليان ألفاريز (ريفر بليت) – لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي) – خواكين كوريا (إنتر ميلان الإيطالي) – باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي).

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة، وبفارق 6 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الثالث.

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