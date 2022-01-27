أزمة بسبب فحوصات فيروس كورونا.. العراق يشكو إيران

الخميس، 27 يناير 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

منتخب العراق قبل لقاء البحرين في كأس العرب

تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكوى رسمية للاتحاد الأسيوي قبل مواجهة نظيره الإيراني في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب فحوصات فيروس كورونا.

ويحل منتخب العراق ضيفا على إيران فى الجولة السابعة من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وطالب الاتحاد العراقي بإعادة فحوصات فيروس كورونا على البعثة، بعدما خرجت نتائج 4 لاعبين إيجابية.

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احتجاج الجانب العراقي بسبب خروج كل البعثة من العراق بعد فحص سلبي للجميع قبل يوم واحد من السفر.

وأبلغ الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الاتحاد الإيرانى بضرورة إعادة إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا لبعض أعضاء بعثة المنتخب العراقي مرة أخرى.

لو أثبتت النتائج إصابة الرباعي، سيصل عدد الغائبين عن المباراةِ من الجانب العراقي إلى 8 لاعبين هم: أمجد عطوان وياسر قاسم ومناف يونس وسعد ناطق ومصطفى ناظم وحسين علي وحسين جبار وشيركو كريم.

منتخب إيران يتصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد المنتخب العراقي في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

العراق إيران تصفيات كأس العالم
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