كيروش: قدمنا أداء متميزا.. لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا

أعرب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بعد وصول الفراعنة إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكان المنتخب المصري تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح (5-4) بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكتب كيروش عبر تويتر: "أداء متميز للفريق، كوفىء بفوز مستحق. لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا بكم. الآن أمامنا مباراة أخرى، مع تحد آخر لكي نواصل ونصبح أفضل وأفضل".

Lads, an outstanding team performance, rewarded with a deserved win. I can’t be more proud of you. Now another game ahead, with another challenge for us to grow up and be better and better. #EFA #AFCON2021 — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) January 26, 2022

وتخطى الفراعنة عقبة منتخب كوت ديفوار الذي تصدر مجموعته وأقصى حامل اللقب منتخب الجزائر وسط ظروف صعبة تصدرها إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي وحمدي فتحي.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة عربية من العيار الثقيل أمام المغرب في ثمن النهائي، والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

ووصل المغرب إلى هذا الدور بعد التغلب على مالاوي، الثلاثاء الماضي، بنتيجة 2-1.

الفراعنة واجهوا الأسود في 6 مناسبات في كأس الأمم الإفريقية، فاز المنتخب في مناسبتين وتعادل في واحدة وخسر في ثلاث مناسبات.