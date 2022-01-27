وائل جمعة: لاعبونا الرجال أدوا المطلوب.. والقادم أفضل

الخميس، 27 يناير 2022 - 10:45

كتب : FilGoal

وائل جمعة منتخب مصر

أشاد وائل جمعة مدير منتخب مصر، بأداء لاعبي الفراعنة ضد كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز بركلات الترجيح على الأفيال.

وكتب جمعة عبر تويتر: "مبروك الفوز النهاردة لمنتخبنا ولاعبينا الرجاله كلهم أدوا المطلوب ولعبوا بكفاح وإرادة كبيرة".

وأكمل "يارب دائما من فوز إلى فوز والجاي أحسن إن شاء الله".

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وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. (طالع التفاصيل)

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