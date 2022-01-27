وائل جمعة: لاعبونا الرجال أدوا المطلوب.. والقادم أفضل

أشاد وائل جمعة مدير منتخب مصر، بأداء لاعبي الفراعنة ضد كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز بركلات الترجيح على الأفيال.

وكتب جمعة عبر تويتر: "مبروك الفوز النهاردة لمنتخبنا ولاعبينا الرجاله كلهم أدوا المطلوب ولعبوا بكفاح وإرادة كبيرة".

وأكمل "يارب دائما من فوز إلى فوز والجاي أحسن إن شاء الله".

مبروك الفوز النهارده لمنتخبنا ولاعبينا الرجاله كلهم ادوا المطلوب ولعبوا بكفاح واراده كبيره …يارب دائما من فوز الي فوز والجاي احسن ان شاء الله 🇪🇬🇪🇬✌️😍 — Wael Gomaa (@WaelGomaa) January 26, 2022

وتقام مواجهة مصر والمغرب يوم الأحد المقبل في الخامسة على استاد أهمدو أهيدجو في ياوندي.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. (طالع التفاصيل)