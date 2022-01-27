بسبب مواجهة المغرب.. تعديل مواعيد مباريات كأس الرابطة يوم الأحد

الخميس، 27 يناير 2022 - 10:26

كتب : FilGoal

قرعة كأس الرابطة

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية، تعديل مواعيد مباريات يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة لكأس الرابطة.

وتم تقديم مباريات الأهلي ضد البنك الأهلي، والمصري مع إيسترن كومباني، وبيراميدز مع مصر للمقاصة، لتقام في الثانية ظهرا بدلا من الخامسة.

ويأتي ذلك، بسبب تزامن الموعد القديم لتلك المباريات، مع مواجهة مصر والمغرب في دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا.

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وتقام مواجهة مصر والمغرب يوم الأحد المقبل في الخامسة على استاد أهمدو أهيدجو في ياوندي.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. (طالع التفاصيل)

كأس الرابطة مصر المغرب
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