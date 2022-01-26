جمال علام لـ في الجول: استمرار كيروش مع منتخب مصر غير مرتبط بالفوز بكأس الأمم

شدد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري على ثقته الكاملة في كارلوش كيروش المدير الفني للفراعنة.

وقال علام لـFilGoal.com: "استمرار كيروش مع منتخب مصر غير مرتبط بنتائج الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا حتى إذا لم يفز باللقب".

وأضاف "نثق في كيروش وفي أفكاره وهدفنا الأكبر هو تأهل منتخب مصر لكأس العالم".

وأكمل "تحدثت مع كيروش عقب الفوز على كوت ديفوار وأكدت على دعمنا له وتحدثنا عن تنظيم المنتخب الجيد خلال المباراة وأكد لي أن هناك أخطاء سيتم تحصيحها مثلما فعل في هذه المباراة".

وأتم تصريحاته "روح اللاعبين كانت عالية خلال مباراة كوت ديفوار وهذا طبع المصريين، وأتمنى توفيق المنتخب في المباريات المقبلة".

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر ضد المغرب في دورالثمانية لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون يوم الأحد المقبل.