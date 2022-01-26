إقالة راجيفاتش من تدريب منتخب غانا

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إقالة ميلوفان راجيفاتش من تدريب المنتخب، وذلك بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وودع منتخب غانا منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون من دور المجموعات.

وكشف الاتحاد الغاني أنه سيعلن في وقت قريب عن التشكيل الجديد للجهاز الفني للنجوم السوداء.

كما وجه الاتحاد الغاني الشكر للمدرب الصربي على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق.

ويلعب منتخب غانا في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ضد نيجيريا.

وكانت تقارير صحفية ربطت اسم حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر بتولي تدريب منتخب غانا في الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)