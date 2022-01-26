أمم إفريقيا - جمال علام: ندرس زيادة الجماهير لتشجيع مصر أمام المغرب

كشف جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري عن التفكير في زيادة عدد الجماهير المصرية التي ستسافر إلى الكاميرون لتشجيع منتخب مصر ضد المغرب.

ويلعب منتخب مصر ضد المغرب في دورالثمانية لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون يوم الأحد المقبل.

وقال جمال علام عبر قناة صدى البلد: "ندرس زيادة عدد الجماهير المصرية التي ستسافر إلى الكاميرون لتشجيع منتخب مصر ضد المغرب".

وأضاف "واثق في قدرة الجهاز الطبي لمنتخب مصر في تجهيز محمد الشناوي للمشاركة أمام المغرب".

وواصل "صلاح كان يتحدث باسم جميع لاعبي المنتخب وبالاتفاق معهم".

وأتم تصريحاته "يجب منح الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كيروش فرصة للعمل لتحقيق الهدف وهو الفوز لقب كأس الأمم والتأهل للمونديال".

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. (طالع التفاصيل)

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