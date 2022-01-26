أمم إفريقيا - محمد الشناوي: لهذا السبب سجدت أثناء تنفيذ صلاح ركلة الترجيح

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 22:12

كتب : FilGoal

لقطة إصابة محمد الشناوي مع محمد عبد المنعم أمام كوت ديفوار

كشف محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن سبب سجوده أثناء تنفيذ محمد صلاح ركلة الترجيح الحاسمة أمام كوت ديفوار.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. (طالع التفاصيل)

وقال محمد الشناوي عبر قناة بي إن سبورتس: "سجدت أثناء تنفيذ محمد صلاح ركلة الجزاء الأخيرة وكنت أدعو الله أن يسجلها بنجاح حتى نفوز ونتأهل للدور المقبل".

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وأضاف "أشكر محمد أبو جبل وعصام الحضري ومحمد صبحي ومحمود جاد على مساندتهم ودعمهم لي".

وأتم تصريحاته "أقول للجمهور نحن نلعب باسم مصر وأي لاعب سينزل إلى أرض الملعب ويرتدي قميص المنتخب سيؤدي بكل ما لديه من قوة حتى نحقق الفوز".

وتعرض محمد الشناوي للإصابة خلال المباراة وغادر وشارك بدلا منه محمد أبو جبل الذي تصدى لركلة ترجيح وقاد الفراعنة للتأهل.

وتلتقي مصر مع المغرب يوم الأحد المقبل في ربع نهائي البطولة.

محمد الشناوي كأس الأمم الإفريقية محمد أبو جبل
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