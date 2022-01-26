أمم إفريقيا - أبو جبل: أي حارس يشارك يؤدي بنفس المستوى.. وأتمنى عودة الشناوي قريبا

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 22:08

كتب : FilGoal

لحظة مشاركة محمد أبو جبل بدلا من محمد الشناوي

قدم محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر التهنئة للجماهير المصرية عقب الفوز على كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

مصر

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. (طالع التفاصيل)

وقال أبو جبل عبر قناة بي إن سبورتس: "أقول لـ محمد الشناوي ألف سلامة وبإذن الله يعود لنا قريبا".

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وأضاف "أبارك لجمهور منتخب مصر والجهاز الفني واتحاد الكرة، حافظنا على تركيزنا حتى اللحظة الأخيرة واستطعنا تحقيق الانتصار وهدفنا هو الفوز بالبطولة".

وواصل "بتوفيق الله استطعت التعامل بشكل جيد مع الهجمات التي جاءت على مرمى منتخب مصر بعد مشاركتي حتى وصلنا لركلات الترجيح وحققنا الفوز".

وأتم تصريحاته "كل حراس المنتخب يتدربون بشكل جيد حتى يصبح كل حارس أفضل من الآخر والنتيجة والأداء في الملعب هما الإثبات على ذلك، وإذا شارك محمد صبحي أو محمود جاد سيظهران بنفس المستوى والكفاءة وجميعا نتعلم من بعضنا البعض خلال التدريبات".

وتلتقي مصر مع المغرب يوم الأحد المقبل في ربع نهائي البطولة.

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