10 انتصارات وخسارة وحيدة.. تفوق كاسح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في أمم إفريقيا

واصل منتخب مصر تفوقه على كوت ديفوار في بطولات أمم إفريقيا وحقق الانتصار العاشر أمام الأفيال طوال تاريخ البطولة.

وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتأهل منتخب مصر لدور الثمانية من البطولة ويضرب موعدا مع منتخب المغرب.

ليستمر تفوق الفراعنة الكاسح على أفيال كوت ديفوار خلال بطولة أمم إفريقيا.

ويكون هذا الفوز هو رقم 10 لمصر على كوت ديفوار، مقابل انتصار وحيد للأفيال.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في أمم إفريقيا، وماذا يفعل الفراعنة بعد الفوز على الأفيال.

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1970

المواجهة الأولى بين مصر وكوت ديفوار ببطولات كأس الأمم كانت في نسخة 1970 وكانت المباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وقتها فاز منتخب مصر بثلاثية مقابل هدف، وسجل أهداف الفراعنة الثلاثة الأسطورة الراحل حسن الشاذلي.

1974

المرة الثانية لمواجهات مصر وكوت ديفوار في أمم إفريقيا كانت في نسخة البطولة عام 1974 في مصر.

وفاز الفراعنة على كوت ديفوار بثنائية دون رد في دور المجموعات، ووقتها ودع الفراعنة البطولة من نصف النهائي بالخسارة أمام زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا).

وسجل وقتها حسن الشاذلي وعلي خليل ثنائية مصر.

1980

مرة جديدة فاز منتخب مصر على كوت ديفوار في دور المجموعات لبطولة 1980 بهدفين لهدف.

وسجل للفراعنة ماهر همام ومختار مختار، واحتل منتخب مصر وقتها المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة من المغرب.

1986

مجددا فاز منتخب مصر على كوت ديفوار في أمم إفريقيا، في مجموعات نسخة 1986 بثنائية شوقي غريب وجمال عبد الحميد.

وبعدها تأهل منتخب مصر وواصل مشواره حتى فاز باللقب أمام الكاميرون في البطولة التي استضافتها مصر أيضا.

1990

الخسارة الوحيدة لمصر أمام كوت ديفوار في بطولات أمم إفريقيا كانت عام 1990، وخسر الفراعنة بنتيجة 3-1.

ولكن وقتها شارك منتخب مصر في البطولة بالفريق الأولمبي، وذلك بسبب عدم رغبة محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب وقتها اللعب بالأساسيين خوفا من تعرض أي لاعب للإصابة قبل المشاركة في كأس العالم 1990 في إيطاليا.

1998

عاد منتخب مصر ليفوز على كوت ديفوار في بطولات أمم إفريقيا عام 1998 بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في دور الثمانية للبطولة، قبل أن يواصل الفراعنة مشوارهم للفوز باللقب.

2006

في البطولة التي استضافتها مصر لعب الفراعنة ضد كوت ديفوار مرتين، الأولى في دور المجموعات وفاز أبناء المدرب حسن شحاتة وقتها بنتيجة 3-1 وسجل كل من عماد متعب هدفين ومحمد أبو تريكة هدف.

ثم لعب المنتخبين مرة جديدة في نهائي البطولة وفاز الفريق المصري بركلات الترجيح وتوج باللقب.

2008

واستمر التفوق المصري على كوت ديفوار في أمم إفريقيا 2008 بالفوز على الأفيال 4-1 في نصف النهائي برباعية أحمد فتحي ومحمد أبو تريكة، وهدفين لعمرو زكي.