تشكيل أمم إفريقيا - عودة فتوح وتغيير في وسط منتخب مصر أمام كوت ديفوار

أعلن البرتغالي هيكتور كوبر تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار على ملعب جابوما.

ويلعب منتخب مصر مع كوت ديفوار في ثمن نهائي أمم إفريقيا في نسختها الـ33 والمقامة في الكاميرون.

وصعد منتخب مصر للدور ثمن النهائي بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من فوزين على غينيا بيساو والسودان وهزيمة أمام نيجيريا.

وتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من فوزين على غينيا الاستوائية والجزائر وتعادل مع سيراليون.

طالع تشكيل كوت ديفوار من هنا

وجاء تشكيل مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

وجاءت دكة الدبلاء كالتالي:

محمد أبو جبل - محمد صبحي - أيمن أشرف - مروان داوود - محمود حسن تريزيجيه - إمام عاشور - محمد شريف - رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد زيزو

المستبعدون من القائمة

محمود جاد - مروان داوود - أكرم توفيق - محمود حمدي الونش - إبراهيم عادل

ويلعب الفائز من المنتخبين مع المغرب في الدور ربع النهائي.