تشكيل أمم إفريقيا - بايلي يعود لـ كوت ديفوار.. وثلاثي هجومي أمام مصر

أعلن الفرنسي باتريس بوميل مدرب كوت ديفوار تشكيل منتخب بلاده لمواجهة مصر على ملعب جابوما.

ويلعب منتخب كوت ديفوار مع مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا في نسختها الـ33 والمقامة في الكاميرون.

وتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من فوزين على غينيا الاستوائية والجزائر وتعادل مع سيراليون.

وصعد منتخب مصر للدور ثمن النهائي بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من فوزين على غينيا بيساو والسودان وهزيمة أمام نيجيريا.

وعاد إيريك بايلي للتشكيل الأساسي لكوت ديفوار بعد الغياب أمام الجزائر.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: سانجاري بادرا

خط الدفاع: سيرجي أورييه – إيريك بايلي– سيمون ديلي – جيسلان كونان

خط الوسط: فرانك كيسي – جان ميشيل سيري – إبراهيما سانجاري

خط الهجوم: نيكولاس بيبي – سيباستيان هالير– ماكس جارديل

ويلعب الفائز من المنتخبين مع المغرب في الدور ربع النهائي.