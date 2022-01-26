تشكيل أمم إفريقيا - بايلي يعود لـ كوت ديفوار.. وثلاثي هجومي أمام مصر

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

منتخب كوت ديفوار أمم إفريقيا

أعلن الفرنسي باتريس بوميل مدرب كوت ديفوار تشكيل منتخب بلاده لمواجهة مصر على ملعب جابوما.

ويلعب منتخب كوت ديفوار مع مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا في نسختها الـ33 والمقامة في الكاميرون.

وتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من فوزين على غينيا الاستوائية والجزائر وتعادل مع سيراليون.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف سبب استبعاد عمار حمدي من قائمة الأهلي للقاء سموحة أندير هيريرا لحكيمي: استمتع بالركلات الحرة مع المغرب لأنه لن يُسمح لك بتنفيذها هنا سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول يكشف عن 3 أشياء إيجابية للجماهير المسافرة للقاء كوت ديفوار كرة سلة – فويجت يستبدل لاعبين من قائمة أجانب الزمالك قبل كأس العالم للأندية

وصعد منتخب مصر للدور ثمن النهائي بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من فوزين على غينيا بيساو والسودان وهزيمة أمام نيجيريا.

وعاد إيريك بايلي للتشكيل الأساسي لكوت ديفوار بعد الغياب أمام الجزائر.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: سانجاري بادرا

خط الدفاع: سيرجي أورييه – إيريك بايلي– سيمون ديلي – جيسلان كونان

خط الوسط: فرانك كيسي – جان ميشيل سيري – إبراهيما سانجاري

خط الهجوم: نيكولاس بيبي – سيباستيان هالير– ماكس جارديل

ويلعب الفائز من المنتخبين مع المغرب في الدور ربع النهائي.

مصر كوت ديفوار أمم إفريقيا تشكيل مصر تشكيل كوت ديفوار
نرشح لكم
تشكيل أمم إفريقيا - عودة فتوح وتغيير في وسط منتخب مصر أمام كوت ديفوار هل تتذكر مشوار مصر في أمم إفريقيا 1998؟ اختبر نفسك أندير هيريرا لحكيمي: استمتع بالركلات الحرة مع المغرب لأنه لن يُسمح لك بتنفيذها هنا سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول يكشف عن 3 أشياء إيجابية للجماهير المسافرة للقاء كوت ديفوار
أخر الأخبار
فيوتشر أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على المصري.. وتعادل سلبي بين الاتحاد ومصر للمقاصة 4 دقيقة | مصر
تشكيل أمم إفريقيا - عودة فتوح وتغيير في وسط منتخب مصر أمام كوت ديفوار 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا - بايلي يعود لـ كوت ديفوار.. وثلاثي هجومي أمام مصر 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هل تتذكر مشوار مصر في أمم إفريقيا 1998؟ اختبر نفسك 22 دقيقة | منتخب مصر
إنفانتينو: إقامة المونديال كل عامين سيمنع الأفارقة من الهروب كلاجئين إلى أوروبا 23 دقيقة | تصفيات كأس العالم
في الجول يكشف سبب استبعاد عمار حمدي من قائمة الأهلي للقاء سموحة 52 دقيقة | مصر
أندير هيريرا لحكيمي: استمتع بالركلات الحرة مع المغرب لأنه لن يُسمح لك بتنفيذها هنا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هل تتذكر مشوار مصر في أمم إفريقيا 2006؟ اختبر نفسك ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف