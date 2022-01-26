قائمة الأهلي – عودة أفشة وبيرسي تاو والشحات ووليد سليمان أمام سموحة

استدعى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي نجوم فريقه لقائمة مباراة سموحة في كأس الرابطة.

ويواجه الأهلي منافسه غدا الخميس في رابع جولات كأس الرابطة المصرية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وشهدت القائمة عودة لاعبي الفريق الأول مثل حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي- مصطفى شوبير- حمزة علاء

في الدفاع: كريم فؤاد- محمد هاني- محمود وحيد- محمد أشرف- محمد نصير- محمد مغربي- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة

في الوسط: محمد فخري- أحمد أشرف- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- لويس ميكيسوني- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- زياد طارق- وليد سليمان- بيرسي تاو

في الهجوم: أحمد سيد غريب- محمد ياسر

وحصد الأهلي ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات ليحتل المركز الخامس في المجموعة.

أما سموحة فيأتي ثانيا بأربع نقاط بالتساوي مع الجونة.