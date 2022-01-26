قائمة الأهلي – عودة أفشة وبيرسي تاو والشحات ووليد سليمان أمام سموحة

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 14:34

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي أفشة - الأهلي - الرجاء - السوبر الإفريقي

استدعى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي نجوم فريقه لقائمة مباراة سموحة في كأس الرابطة.

ويواجه الأهلي منافسه غدا الخميس في رابع جولات كأس الرابطة المصرية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وشهدت القائمة عودة لاعبي الفريق الأول مثل حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو.

أخبار متعلقة
الدرندلي: أقف على مسافة واحدة من الجميع.. وسأساعد الأهلي مثل غيره الدرجة الثانية - تأجيل مباريات مجموعة بحري إلى الأحد النصيري: تنتظرنا مواجهات صعبة للغاية.. سنحاول الذهاب بعيدا في أمم إفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي- مصطفى شوبير- حمزة علاء

في الدفاع: كريم فؤاد- محمد هاني- محمود وحيد- محمد أشرف- محمد نصير- محمد مغربي- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة

في الوسط: محمد فخري- أحمد أشرف- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- لويس ميكيسوني- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- زياد طارق- وليد سليمان- بيرسي تاو

في الهجوم: أحمد سيد غريب- محمد ياسر

وحصد الأهلي ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات ليحتل المركز الخامس في المجموعة.

أما سموحة فيأتي ثانيا بأربع نقاط بالتساوي مع الجونة.

أفشة الأهلي سموحة كأس الرابطة
نرشح لكم
مباشر كأس الرابطة - المصري (0)-(1) فيوتشر.. إيسترن(0)-(0) بيراميدز.. جووول أول الدرندلي: أقف على مسافة واحدة من الجميع.. وسأساعد الأهلي مثل غيره الدرجة الثانية - تأجيل مباريات مجموعة بحري إلى الأحد خبر في الجول – موقف الإسماعيلي الحالي من ضم روقا ومهاجم فلسطين الأولمبي
أخر الأخبار
مباشر كأس الرابطة - المصري (0)-(1) فيوتشر.. إيسترن(0)-(0) بيراميدز.. جووول أول 7 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي – عودة أفشة وبيرسي تاو والشحات ووليد سليمان أمام سموحة 17 دقيقة | مصر
رومانو: الصفقة الثالثة تمت.. نيوكاسل ينهي اتفاقه مع برونو جيمارايش 20 دقيقة | ميركاتو
منتخب البرازيل يرفض طلب ريال مدريد بعودة لاعبيه لمواجهة بلباو 42 دقيقة | تصفيات كأس العالم
حارس المغرب: مواجهة مصر أو كوت ديفوار؟ لا نهتم بهوية المنافس 55 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرندلي: أقف على مسافة واحدة من الجميع.. وسأساعد الأهلي مثل غيره ساعة | مصر
تقارير: اتفاق شفوي بين برشلونة وكيسي ساعة | ميركاتو
الدرجة الثانية - تأجيل مباريات مجموعة بحري إلى الأحد ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف