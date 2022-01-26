عامر حسين لـ في الجول: نقل مباراة سموحة والأهلي إلى برج العرب بدلا من الإسكندرية

أعلن عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس إدارة المسابقات نقل مباراة سموحة والأهلي التي تقام في كأس الرابطة من استاد الإسكندرية إلى برج العرب.

وتحدث عامر حسين لـFilGoal.com قائلا: "تم نقل مباراة سموحة والأهلي

نقل مباراة الأهلى وسموحة لاستاد برج العرب بنفس موعدها لسوء ارضية ملعب الإسكندرية".

وواصل "ستقام المباراة في التوقيت ذاتها في تمام الخامسة مساء".

وأتم "استاد الإسكندرية بسبب كثرة سقوط الأمطار لن يتحمل إقامة مباراتين عليه في يومين متتاليين".

وحصد الأهلي ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات ليحتل المركز الخامس في المجموعة.

أما سموحة فيأتي ثانيا بأربع نقاط بالتساوي مع الجونة.