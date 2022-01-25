فان دايك مازحا: إذا أهدر أرنولد ركلة حرة أخرى سأكون أنا المسدد الأول في الفريق

مازح فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول صديقه في الفريق ترنت ألكسندر أرنولد بخصوص هوية مُسدد الركلات الحرة في الفريق خلال الفترة القادمة.

وقال المدافع الهولندي لـ "أنفيلد واتش" ممازحا صديقه في الفريق بخصوص عدم التسجيل من الكرات الحرة في الفترة الماضية: "إذا أهدر أرنولد ركلة حرة أخرى، سأصبح أنا المنفذ للكرات الثابتة بعد ذلك".

وبسؤاله عن كيفية إيقاف المهاجمين أصحاب المهارة الكبيرة شرح فان دايك "عندما يكون أمامك شخصا ينفذ كل الحيل فأنت تعرف ما سيفعله من لغة جسده، لذلك أنظر في عينيه وأعرف في الحال".

ويعود آخر هدف سجله أرنولد من ركلة حرة إلى نوفمبر الماضي، أمام وست هام في المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 3-2.

ويعيش ليفربول حاليًا فترة عطلة شتوية تستمر لمدة أسبوعين، يعود بعدها لمواجهة ليستر سيتي في 10 فبراير بعد عودة منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بفارق كبير عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 57.

وكان النجم الهولندي فان دايك شارك في فوز الريدز بنتيجة 3-1 أمام كريستال بالاس بهدف في الدقيقة 8. في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.