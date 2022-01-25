روي هودجسون مديرا فنيا لـ واتفورد

أعلن نادي واتفورد تعيين روي هودجسون مديرا فنيا خلفا للإيطالي المقُال كلاوديو رانييري.

وسبق أن قاد هدجسون تدريب واتفورد بين 2002 و2005.

وستكون أول مباراة للمدرب المخضرم مع الدبابير ضد بيرنلي يوم 5 فبراير المقبل بالدوري الإنجليزي.

ويعتبر هودجسون المدرب الثالث لواتفرود في الموسم الحالي، بعد تشيسكو مونوز الذي بدأ الموسم وكلاوديو رانييري المقال حديثا.

ويحتل واتفورد حاليا المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن نورويتش سيتي الذي يحتل المركز الـ 17 الذي يتفادى الهبوط.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager. Welcome to Watford, Roy! — Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022

روي هودسون بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في كريستال بالاس عام 1965، قبل أن يعتزل اللعب عام 1976.

في نفس العام، بدأ هودسون مسيرته التدريبية الطويلة، وكانت أولى محطاته الكبيرة عام 1995 رفقة إنتر ميلان، إذ حصل معهم على وصافة كأس الاتحاد الأوروبي.

هودسون في مسيرته تولى أيضا تدريب منتخب الإمارات بين 2002 إلى 2004، وفنلندا من 2006 إلى 2007.

وكانت العودة إلى إنجلترا عبر فولام عام 2007، حيث استمر معهم حتى 2010 وحصل مجددا على وصافة كأس الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحطة الأكبر على صعيد الأندية بعدها رفقة ليفربول بموسم 2010-2011، قبل تولي تدريب وست بروميتش ألبيون في موسم 2011-2012.

روي هودسون بعد ذلك تولى تدريب منتخب إنجلترا في أكبر مناصبه التدريبية، واستمر معهم من 2012 إلى 2016، حيث قادهم في يورو 2012 وكأس العالم 2014، ويورو 2016.

المدرب صاحب الـ 74 عاما كانت محطته الأخيرة في التدريب مع فريق كريستال بالاس بنهاية الموسم الماضي، إذا نجح في قيادته لتفادي الهبوط في أربع مواسم متتالية.