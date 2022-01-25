مران الزمالك - تصعيد خماسي الشباب واستمرار تأهيل طارق حامد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية بمجمع الصالات بمقر القلعة البيضاء، قبل انطلاق التدريب الجماعي اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وتولى الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على التدريبات البدنية والإطالات.

وحرص كارتيرون على تخصيص فقرة تدريبات بدنية في بداية المران، وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على فقرة التدريبات البدنية، وتضمنت الجري حول الملعب، وتدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية والخططية.

وقرر كارتيرون تصعيد كل من أحمد عبد الرحيم إيشو وكريم عبدون وعبده علي وطارق علاء وعلي ياسر خماسي فريق الشباب مواليد 2003 للمشاركة في التدريبات. بعد متابعته خلال المباراة الودية ضد المريخ السوادني.

وانتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد حصوله على راحة من تدريب الفريق بالأمس، بسبب تعرضه للإجهاد قبل أن يعود للمشاركة في مران اليوم بصورة طبيعة استعدادا للمباراة المقبلة.

وشارك المغربي محمد في التدريبات بعد حصوله على راحه بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة.

وواصل طارق حامد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ثلاثي الفريق، أداء البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل كارتيرون.

ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة في الركبة، في حين يعاني محمود عبد العزيز من إصابة بشد في العضلة الضامة، وحازم إمام من إصابة بشد عضلي.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، التي تقام في استاد المقاولون العرب.