انتهت أمم إفريقيا - السنغال (2) (0) كاب فيردي
الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 17:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السنغال وكاب فيردي في دور الــ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.
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انتهت
ق 90+1: جووول السنغال تنهي المباراة عن طريق بامبا ديانج.
ق 85: عرضية ومهاجم كاب فيردي يهدر بالكعب في يد ميندي.
ق 83: بونا سار يسدد كرة في الشباك الخارجية.
ق 65: الحكم يحتسب هدف السنغال وسقوط ماني أرضا متأثرا بإصابته في الرأس.
ق 63: جوووول أوووول.. ركنية تمر من الجميع وتسديدة مقوسة رائعة من ساديو ماني تسكن الشباك.
ق 62: تسديدة قوية يبعدها الحارس ببراعة ومتابعة سنغالية يتصدى لها المدافع.
ق 58: تبديل أول لكاب فيردي بخروج جاري رودريجيز بدلا من مارسيو روزا حارس مرمى آخر.
ق 56: الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو، يطرد الحارس بداعي تدخله على ماني.
ق 53: التحام هوائي قوي بين حارس كاب فيردي وساديو ماني وسقوط الثنائي أرضا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 21: الحكم يحتسب بطاقة حمراء لباتريك أنديرادي لاعب كاب فيردي بعد تدخل قوي على لاعب السنغال.
ق 20: الـ VAR يتدخل واحتمالية بطاقة حمراء لصالح كاب فيردي.
ق 1: في الثانية 37 القائم يتصدى لصاروخية ماني من داخل المنطقة الجزاء.
بداية اللقاء