انتهت أمم إفريقيا - السنغال (2) (0) كاب فيردي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السنغال وكاب فيردي في دور الــ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: جووول السنغال تنهي المباراة عن طريق بامبا ديانج.

ق 85: عرضية ومهاجم كاب فيردي يهدر بالكعب في يد ميندي.

ق 83: بونا سار يسدد كرة في الشباك الخارجية.

ق 65: الحكم يحتسب هدف السنغال وسقوط ماني أرضا متأثرا بإصابته في الرأس.

ق 63: جوووول أوووول.. ركنية تمر من الجميع وتسديدة مقوسة رائعة من ساديو ماني تسكن الشباك.

ق 62: تسديدة قوية يبعدها الحارس ببراعة ومتابعة سنغالية يتصدى لها المدافع.

ق 58: تبديل أول لكاب فيردي بخروج جاري رودريجيز بدلا من مارسيو روزا حارس مرمى آخر.

ق 56: الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو، يطرد الحارس بداعي تدخله على ماني.

ق 53: التحام هوائي قوي بين حارس كاب فيردي وساديو ماني وسقوط الثنائي أرضا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 21: الحكم يحتسب بطاقة حمراء لباتريك أنديرادي لاعب كاب فيردي بعد تدخل قوي على لاعب السنغال.

ق 20: الـ VAR يتدخل واحتمالية بطاقة حمراء لصالح كاب فيردي.

ق 1: في الثانية 37 القائم يتصدى لصاروخية ماني من داخل المنطقة الجزاء.

بداية اللقاء