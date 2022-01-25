رياض محرز: لن نبحث عن أعذار رغم الظروف.. وسنجعل الجزائر فخورين بالتأهل للمونديال

وجه رياض محرز قائد منتخب الجزائر رسالة إلى الجماهير بعد الخروج المبكر لحامل اللقب من دور المجموعات.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي الجزائر

وودع منتخب الجزائر حامل لقب بطولة إفريقيا النسخة الحالية من دور المجموعات بعد الخسارة أمام كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليجمع المحاربون نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

وكتب محرز عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سلام للجميع، انتظرت بضعة أيام قبل النشر على مواقع التواصل ولكن أعتقد أنه من المهم أن تكون لديك مشاعر تجاه خيبة الأمل الكبيرة وخيبة أملنا".

وأضاف "لن نبحث عن أعذار على الرغم من الظروف، لم نكن فقط على المستوى، وأنا أولا".

وتابع "عندما كان كل شيء يسير على ما يرام، كنا نفوز وكنا في القمة وكان الجميع ورائنا ومازال الكثير من الإخوة والمشجعين والمواطنين".

وكشف محرز "لكنني قرأت الكثير من الرسائل السلبية وهذا يظهر مرة أخرى أن كرة القدم تسير بسرعة كبيرة في كلا الاتجاهين".

Salam à tous, j’ai attendu quelque jours avant de poster sur les réseaux mais je pense que c’est important que vous ayez notre ressenti par rapport à cette grosse désillusion et notre déception. pic.twitter.com/7TlNxS0qdn — Riyad Mahrez (@Mahrez22) January 25, 2022

وشدد "هذه المنافسة ستكون بمثابة تذكير، وسنعود أقوى من ذلك بالتأكيد".

وأوضح "سنجعل الناس فخورين مرة أخرى في المباريات الهامة القادمة لنكون قادرون على التأهل لكأس العالم إن شاء الله".

واختتم تصريحاته "شكرا لكل من يدعمنا في الأوقات الجيدة والصعبة، تحيا الجزائر".