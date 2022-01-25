أمم إفريقيا - إسماعيلا سار يعود لصفوف السنغال قادما من إسبانيا

انضم إسماعيلا سار لاعب واتفورد لمعسكر منتخب السنغال في الكاميرون قادما من إسبانيا بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد منتخب السنغال لملاقاة كاب فيردي في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء الثلاثاء.

ونشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسار بعد عودته لمعسكر أسود التيرانجا صباح الثلاثاء.

ومن المرجح أن يشارك سار في جزء من لقاء كاب فيردي.

سار الذي انضم لمعسكر السنغال بعد جدل بين ناديه واتفورد وأسود التيرانجا غاب عن لقاء زيمبابوي في الجولة الافتتاحية بسبب الإصابة.

بعدها أفاد الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان: "إسماعيلا سار سافر إلى برشلونة لإجراء فحوصات طبية للحكم على تطور إصابته".

وأضاف "تم الاتفاق على دخول سار برنامج لإعادة تأهيله بعد مناقشات مع اللاعب والجراح الخاص به والطاقم الطبي في واتفورد".

وأتم البيان "سنراقب حالة سار يوميا من أجل تقييم تقدم اللاعب".

وكان واتفورد قد رفض في البداية انضمام كل من إسماعيلا سار والنيجيري إيمانويل دينيس إلى منتخبيهما.

وأدان الاتحاد السنغالي رفض واتفورد ترك إسماعيلا سار ووصف القرار بغير المحترم وأن المنع جاء بناء على حجج زائفة وسيتم التصعيد إلى فيفا لو استمر النادي الإنجليزي على موقفه.

وانتهت الأزمة بين الاتحاد السنغالي ونادي واتفورد الإنجليزي بشأن إسماعيلا قبل انطلاق البطولة بأيام، حين أشار الاتحاد السنغالي إلى أنه قد تم إرسال تذكرة الطائرة للاعب الذي وصل لاحقا للمعسكر.

وشارك سار في 40 مباراة مع منتخب السنغال وسجل 9 أهداف.

ومثل سار فريق السنغال في كأس إفريقيا 2017 و2019.

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