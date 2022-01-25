أمم إفريقيا - إسماعيلا سار يعود لصفوف السنغال قادما من إسبانيا

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 15:43

كتب : FilGoal

ساديو مانيه - إسماعيلا سار - السنغال

انضم إسماعيلا سار لاعب واتفورد لمعسكر منتخب السنغال في الكاميرون قادما من إسبانيا بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد منتخب السنغال لملاقاة كاب فيردي في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء الثلاثاء.

ونشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسار بعد عودته لمعسكر أسود التيرانجا صباح الثلاثاء.

أخبار متعلقة
لاعبو الكاميرون: نقدم التعازي لأسر الضحايا.. ونطالب الجماهير بالانضباط موتسيبي: لن تقام مباريات في ملعب أوليمبي إلا بعد فهم ما أدى لسقوط ضحايا في الجول يكشف سبب طلب كيروش تأجيل مؤتمره الصحفي قبل مواجهة كوت ديفوار لاعب جزر القمر: أثبتنا أننا لسنا بحاجة للعب في أندية كبيرة ليكون لدينا منتخب رائع

ومن المرجح أن يشارك سار في جزء من لقاء كاب فيردي.

سار الذي انضم لمعسكر السنغال بعد جدل بين ناديه واتفورد وأسود التيرانجا غاب عن لقاء زيمبابوي في الجولة الافتتاحية بسبب الإصابة.

بعدها أفاد الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان: "إسماعيلا سار سافر إلى برشلونة لإجراء فحوصات طبية للحكم على تطور إصابته".

وأضاف "تم الاتفاق على دخول سار برنامج لإعادة تأهيله بعد مناقشات مع اللاعب والجراح الخاص به والطاقم الطبي في واتفورد".

وأتم البيان "سنراقب حالة سار يوميا من أجل تقييم تقدم اللاعب".

وكان واتفورد قد رفض في البداية انضمام كل من إسماعيلا سار والنيجيري إيمانويل دينيس إلى منتخبيهما.

وأدان الاتحاد السنغالي رفض واتفورد ترك إسماعيلا سار ووصف القرار بغير المحترم وأن المنع جاء بناء على حجج زائفة وسيتم التصعيد إلى فيفا لو استمر النادي الإنجليزي على موقفه.

وانتهت الأزمة بين الاتحاد السنغالي ونادي واتفورد الإنجليزي بشأن إسماعيلا قبل انطلاق البطولة بأيام، حين أشار الاتحاد السنغالي إلى أنه قد تم إرسال تذكرة الطائرة للاعب الذي وصل لاحقا للمعسكر.

وشارك سار في 40 مباراة مع منتخب السنغال وسجل 9 أهداف.

ومثل سار فريق السنغال في كأس إفريقيا 2017 و2019.

السنغال إسماعيلا سار
نرشح لكم
مدرب حراس جزر القمر: نعتقد أن شيئا غريبا حدث قبل مواجهة الكاميرون خليلوزيتش: مواجهة مصر أو كوت ديفوار؟ نركز على أنفسنا وعلينا أن نتحلى بالتواضع حكيمي رجل مباراة المغرب ومالاوي أسد يجتاز اللهب
أخر الأخبار
شوبير: من الممكن أن يستمر عمر كمال مع فيوتشر الموسم المقبل.. وموقف عودة عبد المنعم لـ الأهلي 2 ساعة | ميركاتو
رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر سيتي يضم خوليان ألفاريز من ريفر بليت 3 ساعة | ميركاتو
مدرب حراس جزر القمر: نعتقد أن شيئا غريبا حدث قبل مواجهة الكاميرون 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول - محمود عبد العزيز يتفق على فسخ تعاقده مع الزمالك.. ويقترب من المقاولون 3 ساعة | الدوري المصري
خليلوزيتش: مواجهة مصر أو كوت ديفوار؟ نركز على أنفسنا وعلينا أن نتحلى بالتواضع 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصطفى فتحي: تنازلي عن مستحقاتي لـ الزمالك ليس رغبة في الرحيل بل حبا في النادي 3 ساعة | المحترفون
إشبيلية يضم مارسيال حتى نهاية الموسم 3 ساعة | الدوري الإسباني
رومانو: فالنسيا وكريستال بالاس يريدان التعاقد مع فان دي بيك 4 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف