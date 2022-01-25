نيفيل يكشف رد فعل جيرارد بعد محاولة اقناعه بالانضمام لـ يونايتد: محادثة استمرت 30 ثانية

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 13:26

كتب : FilGoal

ستيفان جيرارد وجاري نيفيل

كشف جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد الأسبق عن رد فعل ستيفان جيرارد نجم ليفربول الأسبق ومدرب أستون فيلا الحالي بعد اقتراحه عليه بأن ينضم إلى مانشستر يونايتد.

وشدد نيفيل على أنه كان أحد الذين حاولوا اقناع جيرارد بالرحيل عن ليفربول والانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وقال نيفيل في تصريحات عبر شبكة سكاس سبورتس: "كنت أحاول اقناع اللاعبين بالانضمام لمانشستر يونايتد، حدث الأمر مرتين أو ثلاثة أثناء تواجدي في منتخب إنجلترا، الاولى كانت مع ألان شيرار في يورو 1996 عندما تحدثت معه، ولكني كنت أصغر سنا ولم أتمكن من خوض محادثه جادة معه".

أخبار متعلقة
اللجنة الطبية في كاف ردا على واقعة حارس جزر القمر: بروتوكول البطولة لم يتغير أمم إفريقيا - مدرب مالاوي: لن ترى ماني يغسل ملابسه الداخلية بنفسه.. لكننا نفعل ذلك معلول يعلن سلبية مسحته لفيروس كورونا.. وشفاء 3 آخرين من تونس

وتابع "بالتأكيد تحدثت مع واين روني أيضا لكنه كان لاعبا صغيرا لذا لا يمكنك ممارسة الكثير من الضغط عليه".

وأضاف "مع جيرارد كان هجوما شاملا، دعنا نخرجه من هنا أريد إخراجه من ليفربول، لأكون صريحا فأن رد جيرارد كان بإخباري بإنه وعائلته لن يتمكنوا من العودة لمدينة ليفربول مرة أخرى أبدا".

وأتم "لقد كانت محادثة قصيرة للغاية وهو كان مخلصا للجماهير ليفربول، لقد تمكن جون تيري من الحديث معه نحو 10 دقائق ولكنني حصلت على 30 ثانية فقط".

وقضى جيرارد مسيرته بالكامل في صفوف ليفربول قبل أن ينضم إلى لوس أنجيلوس جالاكسي النادي الذي اعتزل بصفوفه.

جاري نيفيل ستيفان جيرارد مانشستر يونايتد ليفربول
نرشح لكم
أثليتيك: روي هودجسون وافق على خلافة رانييري في واتفورد رومانو: تمت.. مارسيال إلى إشبيلية إقالة رانييري من تدريب واتفورد أثليتك: إقالة رانييري من تدريب واتفورد
أخر الأخبار
رومانو: يوفنتوس توصل لاتفاق مع فيورنتينا لضم فلاهوفيتش 7 دقيقة | ميركاتو
لاعب جزر القمر: أثبتنا أننا لسنا بحاجة للعب في أندية كبيرة ليكون لدينا منتخب رائع 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران الأهلي - محاضرة لـ موسيماني.. وتدريبات منفردة لـ علي لطفي 30 دقيقة | مصر
في الجول يكشف سبب طلب كيروش تأجيل مؤتمره الصحفي قبل مواجهة كوت ديفوار 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد حادثة ملعب أوليمبي.. تعليمات من الأمن الكاميروني لحضور مباراة مصر وكوت ديفوار 44 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر هالير قبل مواجهة مصر: لم نأت لأمم إفريقيا للعب المباريات بل للفوز باللقب 53 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب كوت ديفوار: ليس لدينا إصابات بكورونا.. وهناك عمل ننفذه لاحتواء خطورة مصر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الأهلي: نطبق الإجراءات الاحترازية بصرامة.. وأكرم توفيق يتجه إلى ألمانيا الأربعاء ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف