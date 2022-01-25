تقرير: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في منتخب تونس

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 12:04

كتب : FilGoal

تونس نيجيريا أمم إفريقيا

مازال فيروس كورونا يضرب صفوف منتخب تونس بقوة خلال مشاركته الحالية في كأس أمم إفريقيا 2021.

وحسبما ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن المصابين الجديدين هما منتصر الطالبي وعيسى العيدوني.

وأشار التقرير إلى أن الثنائي سيخضع لمسحة للتأكد من نتائج الاختبار السريع الذي خضع له لاحقا.

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وكان منتخب تونس قد أعلن إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا قبل مواجهة جامبيا والتي انتهت بالخسارة بنتيجة 1-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأصيب منذر الكبير المدير الفني و3 من الجهاز الفني بفيروس كورونا بعد ذلك.

وقبل مواجهة نيجيريا أعلن الاتحاد التونسي تعافي ديلان براون وعصام الجبالي من الفيروس.

ويستعد منتخب تونس لملاقاة بوركينا فاسو السبت المقبل في ربع النهائي.

جاء ذلك بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد سجله يوسف لمساكني.

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