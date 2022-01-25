قبل كأس العالم للأندية.. الهلال يعلن رحيل جوميز

اعلن نادي الهلال السعودي رحيل بافيتيمبي جوميز عن الفريق بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

بافيتيمبي جوميس النادي : الهلال الهلال

ويأتي قرار إدارة الهلال برحيل جوميز في ظل رغبتها في البحث عن مهاجم آخر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان عقد جوميز مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم الحالي وهو ما يعني أن الفريق السعودي سيستمر في دفع راتبه حتى نهاية الموسم.

وفقا لبعض التقارير فإن الهلال يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

كانت أبرز الأسماء التي تم ربطها به هو بيتر بيير أوباميانج مهاجم أرسنال والذي يبحث عن مخرج من النادي بعد مشكلاته الأخيرة في الفريق والتي خرج بسببها من خطط ميكيل أرتيتا نهائيا.

وينتظر الهلال مواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري بولينينسيا بطل تاهيلي في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

جوميز كان قد انضم للهلال في 2018 قادما من صفوق جالاتاسراي التركي، وتمكن خلال تلك الفترة من المشاركة في 147 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 107 هدفا وصناعة 16 آخرين.

وساهم جوميز في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي مرتين، وكأس السعودية مرة، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي في مرة أخرى.