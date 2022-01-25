المدرب العام السابق لـ الأهلي: رحيلي عن الفريق كان طلاقا سعيدا

وصف كافن جونسون المدرب العام السابق للأهلي رحيله عن الأخير بالطلاق، مشيرا إلى أن الاختلاف بين الطرفين كان بسبب العقد.

وقال جونسون عبر قناة النهار مفسرا رحيله عن القلعة الحمراء:"كان طلاقا بسيطا".

وواصل "حين تطلق زوجتك لا تقول الأسباب. هذه أمور شخصية تخص العقد، قررنا عدم الاستمرار، وعلاقتي جيدة بهم".

واستمر "قد تكون سعيدا وأنت تتزوج وتكون كذلك أيضا حين تطلق. كنت سعيدا بهذا الطلاق".

وأتم "أي منصب في الأهلي يمنحك شعورا جيدا لأنك عملت في أحد أكبر أندية العالم، ناد منظم جدا".

ورحل جونسون عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي وخلفه سامي قمصان.

ودرب جونسون (63 عاما) عدة أندية في جنوب إفريقيا قبل أن يتولى مساعدة المدرب بيتسو موسيماني في الأهلي في أكتوبر 2020.