المريخ السوداني: تأجيل لقاء الأهلي ليس في صالحنا

أبدى عادل أبو جريشة نائب رئيس المريخ السوداني تخوفه من تأجيل مباراته ضد الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الإثنين تأجيل المباراة من 11 فبراير إلى 5 مارس بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية مطلع الشهر المقبل.

وقال أبو جريشة عبر القناة الأولى:"ليس عاديا أن نلعب يوم 5 ثم يوم 11".

وأضاف "قد نتأثر بالإرهاق، والأمر يعتمد على الاستاد الذي سنلعب عليه. سندرس القرار ونرد عليه".

وسيحل المريخ ضيفا على الأهلي قبل مواجهة مواطنه الهلال في 11 مارس.

وتضم المجموعة الأولى فريق ماميلودي صنداونز إلى جانب الأندية الثلاثة.

وسيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويدافع الأهلي عن لقبه في دوري الأبطال بعدما توج بالكأس في يوليو الماضي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.