أثليتيك: روي هودجسون وافق على خلافة رانييري في واتفورد

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 10:53

كتب : FilGoal

روي هودسون - الصورة من موقع coachesvoice

توصل نادي واتفورد لاتفاق مع روي هودجسون ليكون مدربا جديدا للنادي خلفا للمقال كلاوديو رانييري وفقا لموقع ذا أثليتيك.

واتفورد كان قد أقال رانييري رسميا أمس الإثنين بعد ثلاثة أشهر ونصف في تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، وذلك عقب الهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أمام نورويتش سيتي المانفس المباشر على البقاء في الدوري.

وفقا لـ ذا أثليتيك فإن هودجسون أصبح المدرب الجديد لواتفورد بالفعل برفقة راي لوينجتون كمدرب مساعد وسيقود الثنائي تدريبات واتفورد اليوم بعد اجتماعهم مع اللاعبين.

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المدرب صاحب الـ 74 عاما كانت محطته الأخيرة في التدريب مع فريق كريستال بالاس بنهاية الموسم الماضي، إذا نجح في قيادته لتفادي الهبوط في أربع مواسم متتالية.

وشهدت مسيرة هودجسون تدريبه لعدد كبير من الفرق أبرزها إنتر ميلان، وليفربول، ومنتخب إنجلترا.

ويعتبر هودجسون المدرب الثالث لواتفرود في الموسم الحالي، بعد تشيسكو مونوز الذي بدأ الموسم وكلاوديو رانييري المقال حديثا.

وسيقود هودجسون واتفورد في مباراته الأولى أمام بيرنلي يوم السبت فبراير.

ويحتل واتفورد حاليا المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن نورويتش سيتي الذي يحتل المركز الـ 17 الذي يتفادى الهبوط.

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