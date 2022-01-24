إقالة رانييري من تدريب واتفورد

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري من تدريب الفريق بشكل رسمي.

وتولى رانيري مهمة تدريب الفريق 4 أكتوبر الماضي خلفا لتشيسكو مونيوز.

وأكد واتفورد أن النادي حتى الآن لم يتخذ القرار النهائي بشأن المدرب الذي سيخلف رانييري في تدريب الفريق.

ولعب رانييري 13 مباراة مع واتفورد في الدوري الإنجليزي حصد منها 7 نقاط فقط بواقع فوزين على مانشستر يونايتد وإيفرتون وتعادل مع نيوكاسل بجانب 10 هزائم.

وودع واتفورد كأس الاتحاد الإنجليزي أيضا بعد الهزيمة من ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتواجد واتفورد في المركز قبل الأخير للدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة من 20 مباراة.

وخسر واتفورد آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي على ملعبه أمام نورويتش سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المنتظر أن يعلن واتفورد عن مدربه الجديد قبل مواجهة بينرلي المقرر إقامتها 5 فبراير المقبل.