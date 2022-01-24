أثليتك: إقالة رانييري من تدريب واتفورد

الإثنين، 24 يناير 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري

قرر نادي واتفورد إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري من تدريب الفريق، حسب تأكيدات موقع ذا أثليتك.

وتولى رانيري مهمة تدريب الفريق 4 أكتوبر الماضي خلفا لتشيسكو مونيوز.

ولعب رانييري 13 مباراة مع واتفورد في الدوري الإنجليزي حصد منها 7 نقاط فقط بواقع فوزين على مانشستر يونايتد وإيفرتون وتعادل مع نيوكاسل بجانب 10 هزائم.

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وودع واتفورد كأس الاتحاد الإنجليزي أيضا بعد الهزيمة من ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتواجد واتفورد في المركز قبل الأخير للدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة من 20 مباراة.

وخسر واتفورد آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي على ملعبه أمام نورويتش سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المنتظر أن يعلن واتفورد عن مدربه الجديد قبل مواجهة بينرلي المقرر إقامتها 5 فبراير المقبل.

واتفورد الدوري الإنجليزي
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